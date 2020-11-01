«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: лондонцы не побеждают на «Олд Траффорд» в АПЛ с 2006 года

В 19:30 по Москве начнется матч седьмого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Лондонский клуб последний раз побеждал на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата в 2006 году.
«Арсенал» не проиграл «Юнайтед» в последних четырех матчах АПЛ. Уле-Гуннар Сульшер еще ни разу не побеждал «Арсенал» в АПЛ в качестве тренера.
- Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
- В прошлом сезоне АПЛ команды сыграли на «Олд Траффорд» вничью (1:1).
- Обе команды выступают в еврокубках.
Источник: Бомбардир.ру