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    «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: лондонцы не побеждают на «Олд Траффорд» в АПЛ с 2006 года

    В 19:30 по Москве начнется матч седьмого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Лондонский клуб последний раз побеждал на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата в 2006 году.

    «Арсенал» не проиграл «Юнайтед» в последних четырех матчах АПЛ. Уле-Гуннар Сульшер еще ни разу не побеждал «Арсенал» в АПЛ в качестве тренера.

    • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
    • В прошлом сезоне АПЛ команды сыграли на «Олд Траффорд» вничью (1:1).
    • Обе команды выступают в еврокубках.

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    Источник: Бомбардир.ру

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