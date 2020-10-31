Тренер «Аталанты» Гасперини: «Миранчук – это больше вариант для игры со скамейки запасных»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сформулировал роль полузащитника Алексея Миранчука. Его купили в последнее трансферное окно за 14,5 миллиона евро.
«Миранчук только что приехал из совершенно другой лиги. Ему нужно время на адаптацию, поэтому сейчас это больше вариант для игры со скамейки запасных», – цитирует Гасперини Football Italia.
- Миранчук пять раз попадал в заявку «Аталанты» на матч, один раз вышел на замену.
- Контракт россиянина действует до 2024 года.
- «Аталанта» идет в Серии А второй.
Источник: Football Italia