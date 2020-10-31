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  • Тренер «Аталанты» Гасперини: «Миранчук – это больше вариант для игры со скамейки запасных»

Тренер «Аталанты» Гасперини: «Миранчук – это больше вариант для игры со скамейки запасных»

31 октября 2020, 22:02
9

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сформулировал роль полузащитника Алексея Миранчука. Его купили в последнее трансферное окно за 14,5 миллиона евро.

«Миранчук только что приехал из совершенно другой лиги. Ему нужно время на адаптацию, поэтому сейчас это больше вариант для игры со скамейки запасных», – цитирует Гасперини Football Italia.

  • Миранчук пять раз попадал в заявку «Аталанты» на матч, один раз вышел на замену.
  • Контракт россиянина действует до 2024 года.
  • «Аталанта» идет в Серии А второй.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1604171485
ПьерО погорячился. (((
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maygli
1604172752
Один раз вышел и забил. Не ценят они наших игроков.
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Красногорск_Фан
1604173111
Через пол года Леша отрастит пузо, будет брать с собой газетку, семки. Либо будет играть лучше лидеров Атланты.
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vmonomah17
1604184542
Логично! После рпл Миранчуку заново придется учится играть в футбол.
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anri1703
1604207180
Все еще будет хорошо
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Retiremen_VMF
1604213142
Следующий кто на скамейку? А потом в сборную играть ведущую роль! Головина в сборной в прошлом году видели? Жалко парня, здесь звезда, игра на ведущих ролях в ЛЧ, постоянный игрок старта. А там игрок запаса. ЛЧ мимо, да все мимо, родная скамейка, а потом обратно Локо.
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TOT26
1604217601
Наши СМИ так его пиарили, оказалось лавку полировать ушёл.
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Niko
1604220749
Вот так. Один из лучших в России и на замену.
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zigbert
1604310203
Для Миранчука главное не сломаться психологически. Все должно получится.
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