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    Тренер «Аталанты» Гасперини: «Миранчук – это больше вариант для игры со скамейки запасных»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сформулировал роль полузащитника Алексея Миранчука. Его купили в последнее трансферное окно за 14,5 миллиона евро.

    «Миранчук только что приехал из совершенно другой лиги. Ему нужно время на адаптацию, поэтому сейчас это больше вариант для игры со скамейки запасных», – цитирует Гасперини Football Italia.

    • Миранчук пять раз попадал в заявку «Аталанты» на матч, один раз вышел на замену.
    • Контракт россиянина действует до 2024 года.
    • «Аталанта» идет в Серии А второй.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 22:02
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2305

      Genz 33 минуты назад

      Он забил гол
      Больше его не выпускает пи.д а р. Голову ему ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17620

      bset 45 минут назад

      Миранчук: "Спасибо, что пригласили"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Через пол года Леша отрастит пузо, будет брать с собой газетку, семки. Либо будет играть лучше лидеров Атланты.

      0
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      Рейтинг: +3208

      maygli 56 минут назад

      Один раз вышел и забил. Не ценят они наших игроков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18722

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ПьерО погорячился. (((

      0
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