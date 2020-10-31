Шатов и Игнатьев не сыграют с «Арсеналом» из-за отравления

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментируя состав своей команды на матч 13-го тура РПЛ против «Арсенала», объяснил отсутствие полузащитника Олега Шатова и форварда Ивана Игнатьева.

«К сожалению, у нас пищевое отравление получили буквально за два дня до игры Игнатьев и Шатов, их нет в протоколе», – заявил Слуцкий.