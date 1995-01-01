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    Шатов и Игнатьев не сыграют с «Арсеналом» из-за отравления

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментируя состав своей команды на матч 13-го тура РПЛ против «Арсенала», объяснил отсутствие полузащитника Олега Шатова и форварда Ивана Игнатьева.

    «К сожалению, у нас пищевое отравление получили буквально за два дня до игры Игнатьев и Шатов, их нет в протоколе», – заявил Слуцкий.

    • «Рубин» по итогам 12 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Шатов в этом сезоне провел девять игр, забил один мяч и сделал один ассист.
    • В активе Игнатьева три гола и одна результативная передача в десяти матчах.

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    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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