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Отец Сафонова: «После матча с «Ренном» звонили из Англии»

28 октября 2020, 11:20
13

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал о звонке из Англии после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

«Матвей вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение.

Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ»? Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают.

Считаю, что агенты мешают и отвлекают. Знаю это по баскетболу. Многие ребята перестают показывать свой уровень после сотрудничества с агентами и заключения больших контрактов. Это будоражит их психологически.

Еще до того, как выйти на реально качественный уровень, им дают чрезмерные материальные ценности. Считаю, что все должно идти постепенно. Если ты чего-то достигаешь, то деньги придут сами собой. Точнее, тебе их заплатят за твой труд и квалификацию. Но для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал.

Матвей поставил себе планку и к ней идет, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав», – сказал отец Сафонова в интервью «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (13)
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dim29
1603873415
Вот всем-бы таких отцов в мире спорта,респект.
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G.P.
1603873905
Очень приятное мнение!!!
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ab15488
1603874929
Батя, запоминай: "фффак ю, фак ю, спилберг"))
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Fnatiik91
1603878712
о боже...ценник набивается?
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Sanches65
1603879889
Акинфееву до сих пор звонят, только вот Гинер паспорт Игоря потерял...
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FanatSerj
1603882639
Батя смотрю у Евгения то что надо, думаю это уже помогло ему дорасти до текущего хорошего уровня, но останавливаться явно рано. Сборной тоже нужен перспективный надежный вратарь, которые на многие годы закроет эту позицию как тот же Акинфеев.
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Fusballer
1603884606
Кузяевых насмешили...
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Каратель помойников
1603884621
Отец Сафонова: «После матча с «Ренном» звонили из Англии»,кредитку предлагали)))
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Hektor 84
1603892836
Папа ляпнул не подумав, или сыну зарплату набивает.
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Кузьмич на трибуне
1603915325
После матча с Челси, никто не позвонит, а те кто звонил, сошлются на пранкеров. Вот какого хрена папы сюда лезут?
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