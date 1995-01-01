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    Отец Сафонова: «После матча с «Ренном» звонили из Англии»

    Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал о звонке из Англии после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

    «Матвей вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение.

    Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ»? Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают.

    Считаю, что агенты мешают и отвлекают. Знаю это по баскетболу. Многие ребята перестают показывать свой уровень после сотрудничества с агентами и заключения больших контрактов. Это будоражит их психологически.

    Еще до того, как выйти на реально качественный уровень, им дают чрезмерные материальные ценности. Считаю, что все должно идти постепенно. Если ты чего-то достигаешь, то деньги придут сами собой. Точнее, тебе их заплатят за твой труд и квалификацию. Но для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал.

    Матвей поставил себе планку и к ней идет, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав», – сказал отец Сафонова в интервью «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -41

      Alex_MI_5 26 минут назад

      Ну и зачем тогда было все это выносить на обозрение? Звонки какие-то, АПЛ?

      0
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      Рейтинг: +294

      ab15488 51 минуту назад

      Батя, запоминай: "фффак ю, фак ю, спилберг"))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      G.P. 1 час назад

      Очень приятное мнение!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +425

      dim29 1 час назад

      Вот всем-бы таких отцов в мире спорта,респект.

      4
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