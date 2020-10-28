Отец Сафонова: «После матча с «Ренном» звонили из Англии»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал о звонке из Англии после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

«Матвей вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение.

Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ»? Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают.

Считаю, что агенты мешают и отвлекают. Знаю это по баскетболу. Многие ребята перестают показывать свой уровень после сотрудничества с агентами и заключения больших контрактов. Это будоражит их психологически.

Еще до того, как выйти на реально качественный уровень, им дают чрезмерные материальные ценности. Считаю, что все должно идти постепенно. Если ты чего-то достигаешь, то деньги придут сами собой. Точнее, тебе их заплатят за твой труд и квалификацию. Но для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал.

Матвей поставил себе планку и к ней идет, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав», – сказал отец Сафонова в интервью «Матч ТВ».