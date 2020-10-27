Евсеев: «Желаю нашим ребятам везения в матче с «Баварией», без него будет совсем тяжело»

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев, выступавший за «Локомотив», пожелал московскому клубу удачи в матче с «Баварией».

«Английский чемпионат без зрителей – это нонсенс. В том числе с этим связаны странные результаты. Сюрпризов очень много. Естественно, за Англией слежу давно. Сейчас могу смотреть ее в большем объеме. Команды все разные по стилю, любопытно видеть такое количество тренерских идей в одном чемпионате.

Англия умудряется оставаться лидером в клубном футболе который десяток лет. Хотя лучший клуб мира все же не английский. «Бавария» сегодня выглядит сильнее всех. «Локомотив» ждет исключительно тяжелая игра. Желаю нашим ребятам везения, без него в Черкизово будет совсем тяжело», – написал Евсеев в инстаграме.