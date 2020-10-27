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    Евсеев: «Желаю нашим ребятам везения в матче с «Баварией», без него будет совсем тяжело»

    Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев, выступавший за «Локомотив», пожелал московскому клубу удачи в матче с «Баварией».

    «Английский чемпионат без зрителей – это нонсенс. В том числе с этим связаны странные результаты. Сюрпризов очень много. Естественно, за Англией слежу давно. Сейчас могу смотреть ее в большем объеме. Команды все разные по стилю, любопытно видеть такое количество тренерских идей в одном чемпионате.

    Англия умудряется оставаться лидером в клубном футболе который десяток лет. Хотя лучший клуб мира все же не английский. «Бавария» сегодня выглядит сильнее всех. «Локомотив» ждет исключительно тяжелая игра. Желаю нашим ребятам везения, без него в Черкизово будет совсем тяжело», – написал Евсеев в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    27.10.2020 17:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +468

      Красногорск_Фан 27 октября, 21:01

      Ну если выиграют с Вадика 20 кругов вокруг стадиона с фирменным криком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1708

      PAREVG. 27 октября, 19:05


      Это - да без удачи, в таких играх - никак...

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