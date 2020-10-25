Tuttosport: Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рискует пропустить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Как пишет Tuttosport, вчера португалец вновь сдал тест на коронавирус, и он снова показал положительный результат. При этом футболист чувствует себя хорошо и тренируется самостоятельно.
Для участия в игре с «Барселоной» необходимо, чтобы Роналду сдал отрицательный тест во вторник, за день до игры с каталонцами.
- Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится 28 октября в Турине.
- В этом сезоне Роналду забил три гола и сделал один ассист в двух встречах.
Источник: Tuttosport