Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Закончилась игровая еврокубковая неделя. По ее итогам Бельгия сократила отставание от России на 0,233 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а Португалия увеличила отрыв на 0,633.

Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы представляют «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга на этой неделе проиграл, все остальные – сыграли вничью.

У Португалии теперь 41,749 балла, у России – 37,049, у Бельгии – 33,700.