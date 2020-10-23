Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Закончилась игровая еврокубковая неделя. По ее итогам Бельгия сократила отставание от России на 0,233 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а Португалия увеличила отрыв на 0,633.
Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы представляют «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга на этой неделе проиграл, все остальные – сыграли вничью.
У Португалии теперь 41,749 балла, у России – 37,049, у Бельгии – 33,700.
Источник: ТАСС
Не понимаю клубы, которые рассуждают как лоxи: мы должны вылететь красиво. Да хоть ты самый лоx во всём ЛЧ, ты должен ставить цель выиграть, а если не получится, то не получится - в следующем году снова попробуем.
И это можно без шапкозакидательства. Понимая свои шансы, всё равно стремиться к цели. Если ты в голове чмошник, то снаружи будешь тем более