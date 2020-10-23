Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

23 октября 2020, 08:29
22

Закончилась игровая еврокубковая неделя. По ее итогам Бельгия сократила отставание от России на 0,233 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а Португалия увеличила отрыв на 0,633.

Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы представляют «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга на этой неделе проиграл, все остальные – сыграли вничью.

У Португалии теперь 41,749 балла, у России – 37,049, у Бельгии – 33,700.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига Европы Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1603432183
Спасибо РФС что у нас такая лига!!!
Ответить
vmonomah17
1603432258
Бельгийцы и голландцы должны быть выше нас. Австрия под вопросом. С учетом того, как наши играют в еврокубках, надо распределять клубы рпл в еврокубки следующим образом: 1 место лч, 2-3 и победитель кубка в ле. В текущем положении только позоримся и очки теряем.
Ответить
кто там
1603435882
Россия одним словом. В такой огромной стране не найти достойных людей которые будут делать качественно свою работу за результат, а не бумажки - позор. Какое США, какой ЕС, Россия сама себя уничтожит без помощи извне.
Ответить
gisett
1603436067
Пpогнозы футбольных матчей stavka-info.ru
Ответить
LOKOfanatik19
1603441849
Что там Бельгия, уже Австрия очень рядом, уже смешно блин. Голландия еще года 2-3 точно обгонит нас.
Ответить
LOKOfanatik19
1603442106
Пока всякие Кокорины играют(нет) за 3 ляма в год, когда максимум предлагали ему 1-15 в европе, никто никуда не уедет и будут пешком ходить в РПЛ, так как имя работает на них и паспорт тоже ) Пока что просто остается радоваться, что вообще играем в ЛЧ, в ЛЕ вообще без прямых путевок не попадаем практически )
Ответить
Cules2013
1603446840
Есть все предпосылки упасть на 10-е место. Ура, товарищи!
Ответить
КаДеС
1603448197
Просто иногда хочется собрать всех владельцев клубов, всех чиновников футбольных и спросить: а вы не охренели все?! Что с нашим футболом? Деньги есть, условия создают. Где результат? Что за отмазки типа "ну это наш уровень чемпионата"? В Португалии уровень выше что ли? Но у Бенфики же получается что-то. Конкуренции нет? Ага, а у ПСЖ прям жесть конкуренция в чемпионате. Какие ещё оправдания?! А все эти разговоры об уровне чемпионата (обращаюсь к владельцам клубов) это разговоры нищебродов! Когда я иду чай себе наливать, я ставлю цель налить и выпить чай, и даже несмотря на то, что у меня может не получится(воды нет или чайник сломался), я всё равно ориентируюсь на цель.
Не понимаю клубы, которые рассуждают как лоxи: мы должны вылететь красиво. Да хоть ты самый лоx во всём ЛЧ, ты должен ставить цель выиграть, а если не получится, то не получится - в следующем году снова попробуем.
И это можно без шапкозакидательства. Понимая свои шансы, всё равно стремиться к цели. Если ты в голове чмошник, то снаружи будешь тем более
Ответить
Просто-333
1603449241
Бельгия... Кто следующий?
Ответить
Kokmarov
1603469218
Последние матчи показали, что мы почти на равных играем с австрийцами, греками, так что там и будем вместе с ними, снова будем бороться за десятые места. Даже кур если перекормить они нестись перестают, а наши бездари футболисты и так не играют, а их еще баблом заваливают.
Ответить
Главные новости
Селюк назвал российского тренера из РПЛ, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
4
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+