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    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Закончилась игровая еврокубковая неделя. По ее итогам Бельгия сократила отставание от России на 0,233 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а Португалия увеличила отрыв на 0,633.

    Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы представляют «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга на этой неделе проиграл, все остальные – сыграли вничью.

    У Португалии теперь 41,749 балла, у России – 37,049, у Бельгии – 33,700.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2020 08:29
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 23 октября 2020, 19:06

      Последние матчи показали, что мы почти на равных играем с австрийцами, греками, так что там и будем вместе с ними, снова будем бороться за десятые места. Даже кур если перекормить они нестись перестают, а наши бездари футболисты и так не играют, а их еще баблом заваливают.

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      Рейтинг: +2086

      alll-333 23 октября 2020, 13:34

      Бельгия... Кто следующий?

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      Рейтинг: +3507

      FRZZ > alll-333 29 октября 2020, 10:21

      Нидерланды...

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      Рейтинг: +487

      КаДеС 23 октября 2020, 13:16

      Просто иногда хочется собрать всех владельцев клубов, всех чиновников футбольных и спросить: а вы не охренели все?!
      Что с нашим футболом?
      Деньги есть, условия создают. Где результат?


      Что за отмазки типа "ну это наш уровень чемпионата"?
      В Португалии уровень выше что ли? Но у Бенфики же получается что-то.

      Конкуренции нет? Ага, а у ПСЖ прям жесть конкуренция в чемпионате.

      Какие ещё оправдания?!

      А все эти разговоры об уровне чемпионата (обращаюсь к владельцам клубов) это разговоры нищебродов!

      Когда я иду чай себе наливать, я ставлю цель налить и выпить чай, и даже несмотря на то, что у меня может не получится(воды нет или чайник сломался), я всё равно ориентируюсь на цель.


      Не понимаю клубы, которые рассуждают как лоxи: мы должны вылететь красиво.

      Да хоть ты самый лоx во всём ЛЧ, ты должен ставить цель выиграть, а если не получится, то не получится - в следующем году снова попробуем.


      И это можно без шапкозакидательства. Понимая свои шансы, всё равно стремиться к цели.

      Если ты в голове чмошник, то снаружи будешь тем более

      4
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > КаДеС 24 октября 2020, 06:04

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 октября 2020, 12:54

      Есть все предпосылки упасть на 10-е место. Ура, товарищи!

      2
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      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 23 октября 2020, 11:35

      Пока всякие Кокорины играют(нет) за 3 ляма в год, когда максимум предлагали ему 1-15 в европе, никто никуда не уедет и будут пешком ходить в РПЛ, так как имя работает на них и паспорт тоже )
      Пока что просто остается радоваться, что вообще играем в ЛЧ, в ЛЕ вообще без прямых путевок не попадаем практически )

      3
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 23 октября 2020, 11:32

      В следующем году Португалии будет сложнее, а нам наоборот проще, у них будет больше клубов, а нас меньше. У нас уже не первый год Еврокубковая компания у нескольких клубов заканчивается не успев начаться, а так сразу один клуб отвалится.
      Ну ещё конечно поставленный рекорд попадание трех команд в ЛЧ боком для коэффа тоже в этом году выйдет.
      А с 7-го места уже у всех по 5 клубов, поэтому тут все в равных и догнать надо математически более честно.

      0
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      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 23 октября 2020, 11:30

      Что там Бельгия, уже Австрия очень рядом, уже смешно блин. Голландия еще года 2-3 точно обгонит нас.

      -2
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      Рейтинг: 0

      gisett 23 октября 2020, 09:54

      Пpогнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 23 октября 2020, 09:51

      Россия одним словом. В такой огромной стране не найти достойных людей которые будут делать качественно свою работу за результат, а не бумажки - позор.
      Какое США, какой ЕС, Россия сама себя уничтожит без помощи извне.

      5
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      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > кто там 23 октября 2020, 11:29

      Тише тише, там европа загнивает, а это у нас план такой, сначала в попу упасть, а потом все с деньгами уедут, и Работяги опять будут страну поднимать.

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 23 октября 2020, 09:23

      скоро пропустят и во всем виноваты тепличные условия у наших игроков, главный пример сборная россии

      0
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