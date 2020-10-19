Семак – о коронавирусе в «Брюгге»: «Опасения есть, но приходится мириться с регламентом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вспышке коронавируса в «Брюгге», из-за которой Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михал Крменчик пропустят матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Во-первых, хочется пожелать здоровья заболевшим, чтобы все прошло в легкой форме. Опасения есть, но нужно делать свою работу. Что касается игровой части, то я не думаю, что коронавирус серьезно повлиял на состав «Брюгге».
Все должны понимать степень риска, иначе не было бы возможности возобновлять турниры и все чемпионаты. Таковы реалии, приходиться с ними мириться. Что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов УЕФА есть требования, регламент.
Во многих случаях регламент скользкий и неоднозначный, но в любом случае это понятно, потому что четкий регламент прописать практически невозможно или очень сложно», – сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
- Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по московскому времени.
- Игру с «Брюгге» пропустят два футболиста «Зенита» – вингер Малком и левый защитник Дуглас Сантос.