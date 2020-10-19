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    Семак – о коронавирусе в «Брюгге»: «Опасения есть, но приходится мириться с регламентом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вспышке коронавируса в «Брюгге», из-за которой Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михал Крменчик пропустят матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Во-первых, хочется пожелать здоровья заболевшим, чтобы все прошло в легкой форме. Опасения есть, но нужно делать свою работу. Что касается игровой части, то я не думаю, что коронавирус серьезно повлиял на состав «Брюгге».

    Все должны понимать степень риска, иначе не было бы возможности возобновлять турниры и все чемпионаты. Таковы реалии, приходиться с ними мириться. Что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов УЕФА есть требования, регламент.

    Во многих случаях регламент скользкий и неоднозначный, но в любом случае это понятно, потому что четкий регламент прописать практически невозможно или очень сложно», – сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

    • Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по московскому времени.
    • Игру с «Брюгге» пропустят два футболиста «Зенита» – вингер Малком и левый защитник Дуглас Сантос.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      NewLife 58 минут назад

      Тренированность сероводородом с помоек поможет.

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      Рейтинг: +42439

      portero 2 часа назад

      Семак ты про корону и регламент забуть, помощники на это есть... мв игру хотим увидить а не как в прошлом году...

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