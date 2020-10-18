ФНЛ. «Томь» Кержакова опустилась на последнее место, «Шинник» упустил преимущество в три мяча над «Аланией» и другие результаты

«Томь» под руководством Александра Кержакова уступила дома «Балтике». Томичи опустились на последнее место.

Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Оренбург» разгромил в гостях «Спартак-2». «Крылья Советов» крупно победили астраханцев.

Первенство ФНЛ. 16-й тур

Томь (Томск) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Маркин, 39 (с пенальти).

Удаления: Лапшов, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

Велес (Москва) – Чертаново (Москва) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кахидзе, 42; 2:0 – Стефанович, 63; 3:0 – Стефанович, 68.

Енисей (Красноярск) – Чайка (Песчанокопское) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Алейников, 13; 1:1 – Ломакин, 45; 2:1 – Марков, 45+1; 3:1 – Саная, 62 (с пенальти); 3:2 – Савичев, 83 (с пенальти).

Иртыш (Омск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:0

Удаления: нет – Якимов, 90+2.

Спартак-2 (Москва) – Оренбург – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гойкович, 5; 0:2 – Гойкович, 75; 0:3 – Юсупов, 81.

Крылья Советов (Самара) – Волгарь (Астрахань) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 57; 2:0 – Гацкан, 79; 3:0 – Сергеев, 85.

Нижний Новгород – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Попов, 49.

Алания (Владикавказ) – Шинник (Ярославль) – 4:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Низамутдинов, 9; 0:2 – Маляров, 24; 0:3 – Гонгапшев, 30; 1:3 – Гурциев, 35 (с пенальти); 1:4 – Низамутдинов, 49 (с пенальти); 2:4 – Гурциев, 77; 3:4 – Дав. Кобесов, 88 (с пенальти); 4:4 – Магомедов, 90.

Динамо (Брянск) – Акрон (Тольятти) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вотинов, 7; 2:0 – Вотинов, 61.

Торпедо (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лебеденко, 28; 2:0 – Рязанцев, 48; 3:0 – Калмыков, 69; 4:0 – Нетфуллин, 90+2.

Текстильщик (Иваново) – Факел (Воронеж) – 0:0

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