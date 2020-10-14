Журналист Скира: полузащитник «Ювентуса» МакКенни заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» Уэстона МакКенни выявлен коронавирус, сообщил журналист Николо Скира.
«Тест Уэстона МакКенни показал положительный результата на COVID-19», – написал инсайдер.
Во вторник стало известно, что коронавирусом заразился форвард туринцев Криштиану Роналду.
- МакКенни перешел в «Ювентус» перед началом сезона из «Шальке» на правах аренды.
- Итальянский клуб будет обязан выкупить футболиста за 18,5 миллиона евро при достижении им определенных статистических показателей.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (110,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.