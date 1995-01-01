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    Журналист Скира: полузащитник «Ювентуса» МакКенни заразился коронавирусом

    У полузащитника «Ювентуса» Уэстона МакКенни выявлен коронавирус, сообщил журналист Николо Скира.

    «Тест Уэстона МакКенни показал положительный результата на COVID-19», – написал инсайдер.

    Во вторник стало известно, что коронавирусом заразился форвард туринцев Криштиану Роналду.

    • МакКенни перешел в «Ювентус» перед началом сезона из «Шальке» на правах аренды.
    • Итальянский клуб будет обязан выкупить футболиста за 18,5 миллиона евро при достижении им определенных статистических показателей.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (110,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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