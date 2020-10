«Эвертон» победил «Вест Хэм» (4:1) в матче Кубка английской лиги.

Команда Карло Анчелотти выиграла все шесть матчей со старта сезона. Это произошло впервые с сезона-1938/39, когда клуб стал чемпионом Англии.

Общий счет матчей «Эвертона» – 20:6.

6 – Everton have won each of their opening six games of a campaign for the first time since 1938-39. Super. pic.twitter.com/ng9N1iXmVi