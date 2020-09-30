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Названы 33 лучших игрока РПЛ сезона-2019/20

30 сентября 2020, 13:30
6

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Он представлен ниже.

  • «Зенит» стал победителем чемпионата второй сезон подряд.
  • Петербужский клуб был признан лучшим в сезоне-2019/20. Форвард Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона, Сергей Семак – лучшим тренером.

Голкиперы:

Игорь Акинфеев (ЦСКА) Матвей Сафонов («Краснодар») Антон Шунин («Динамо»).

Защитники:

Марио Фернандес (ЦСКА) Вячеслав Караваев («Зенит») Сергей Петров («Краснодар») Бранислав Иванович («Зенит») Андрей Семенов («Ахмат») Самюэль Жиго («Спартак») Ярослав Ракицкий («Зенит») Георгий Джикия («Спартак») Урош Спаич («Краснодар») Юрий Жирков («Зенит») Айртон («Спартак») Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники:

Алексей Миранчук («Локомотив») Филипе Малком («Зенит») Зелимхан Бакаев («Спартак») Вилмар Барриос («Зенит») Роман Зобнин («Спартак») Дмитрий Баринов («Локомотив») Гжегож Крыховяк («Локомотив») Магомед Оздоев («Зенит») Матиас Норманн («Ростов») Вандерсон («Краснодар») Мариу Жоау («Локомотив») Алексей Ионов («Ростов»).

Нападающие:

Сердар Азмун («Зенит») Евгений Луценко («Арсенал») Эрик Бикфалви («Урал») Артем Дзюба («Зенит») Никола Влашич (ЦСКА) Эльдор Шомуродов («Ростов»).

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Источник: Телеграм-канал РФС
Комментарии (6)
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Nesterenko
1601461970
Как обычно непонятный список - Семёнов, Жау Мариу.....
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barbiturny
1601463575
Жирков??? Ребят, ну объективно Дуглас сильнее его был. Мое мнение, что Дуглас сильнейший ЛЗ в РПЛ.
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Lord_ks
1601467638
Где признанный лучший вратарь прошлого сезона Беленов???
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Давид59
1601471614
Вроде всё по делу, но думаю Дриусси в том сезоне тоже был достоин. Вместо Жоау. Тот техничный парень, но пользы принёс мало.
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TimTimTim
1601557398
Малком отыграл 12 матчей из них 3 начал на скамье. Действительно достойный претендент.
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