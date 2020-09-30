Названы 33 лучших игрока РПЛ сезона-2019/20

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Он представлен ниже.
- «Зенит» стал победителем чемпионата второй сезон подряд.
- Петербужский клуб был признан лучшим в сезоне-2019/20. Форвард Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона, Сергей Семак – лучшим тренером.
Голкиперы:
Игорь Акинфеев (ЦСКА) Матвей Сафонов («Краснодар») Антон Шунин («Динамо»).
Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА) Вячеслав Караваев («Зенит») Сергей Петров («Краснодар») Бранислав Иванович («Зенит») Андрей Семенов («Ахмат») Самюэль Жиго («Спартак») Ярослав Ракицкий («Зенит») Георгий Джикия («Спартак») Урош Спаич («Краснодар») Юрий Жирков («Зенит») Айртон («Спартак») Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники:
Алексей Миранчук («Локомотив») Филипе Малком («Зенит») Зелимхан Бакаев («Спартак») Вилмар Барриос («Зенит») Роман Зобнин («Спартак») Дмитрий Баринов («Локомотив») Гжегож Крыховяк («Локомотив») Магомед Оздоев («Зенит») Матиас Норманн («Ростов») Вандерсон («Краснодар») Мариу Жоау («Локомотив») Алексей Ионов («Ростов»).
Нападающие:
Сердар Азмун («Зенит») Евгений Луценко («Арсенал») Эрик Бикфалви («Урал») Артем Дзюба («Зенит») Никола Влашич (ЦСКА) Эльдор Шомуродов («Ростов»).