«Барселона» в сезоне-2019/20 показала лучший доход среди всех клубов мира

слушайте, это идеальное совпадение!!! самый большой доход, самая большая потеря ( якобы от ковида), самый не имеющийся бюджет ( среди, понятно, топ клубов), самый убогий состав ( не считая месси), самое жесткое избиение ( от баварии) и, конечно же, самая разгружаемая зп ведомость ( летом снижение, щас трансферы за копейки всех). я в шоке......
Консалтинговая компания Deloitte посчитала, сколько футбольные клубы заработали в прошлом сезоне. Лидером рейтинга оказалась «Барселона», полностью он представлен ниже.
1. «Барселона» (Испания) – 840,8 миллиона евро.
2. «Реал» (Испания) – 757,3.
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 711,5.
4. «Бавария» (Германия) – 660,1.
5. «ПСЖ» (Франция) – 635,9.
6. «Манчестер Сити» (Англия) – 610,6.
7. «Ливерпуль» (Англия) – 604,7.
8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 521,1.
9. «Челси» (Англия) – 513,1.
10. «Ювентус» (Италия) – 459,7.