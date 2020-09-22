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    «Барселона» в сезоне-2019/20 показала лучший доход среди всех клубов мира

    Консалтинговая компания Deloitte посчитала, сколько футбольные клубы заработали в прошлом сезоне. Лидером рейтинга оказалась «Барселона», полностью он представлен ниже.

    1. «Барселона» (Испания) – 840,8 миллиона евро.

    2. «Реал» (Испания) – 757,3.

    3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 711,5.

    4. «Бавария» (Германия) – 660,1.

    5. «ПСЖ» (Франция) – 635,9.

    6. «Манчестер Сити» (Англия) – 610,6.

    7. «Ливерпуль» (Англия) – 604,7.

    8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 521,1.

    9. «Челси» (Англия) – 513,1.

    10. «Ювентус» (Италия) – 459,7.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    22.09.2020 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2343

      SarJr 9 минут назад

      слушайте, это идеальное совпадение!!! самый большой доход, самая большая потеря ( якобы от ковида), самый не имеющийся бюджет ( среди, понятно, топ клубов), самый убогий состав ( не считая месси), самое жесткое избиение ( от баварии) и, конечно же, самая разгружаемая зп ведомость ( летом снижение, щас трансферы за копейки всех). я в шоке......

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