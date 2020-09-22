«Барселона» в сезоне-2019/20 показала лучший доход среди всех клубов мира

Консалтинговая компания Deloitte посчитала, сколько футбольные клубы заработали в прошлом сезоне. Лидером рейтинга оказалась «Барселона», полностью он представлен ниже.

1. «Барселона» (Испания) – 840,8 миллиона евро.

2. «Реал» (Испания) – 757,3.

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 711,5.

4. «Бавария» (Германия) – 660,1.

5. «ПСЖ» (Франция) – 635,9.

6. «Манчестер Сити» (Англия) – 610,6.

7. «Ливерпуль» (Англия) – 604,7.

8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 521,1.

9. «Челси» (Англия) – 513,1.

10. «Ювентус» (Италия) – 459,7.