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    Уткин – о возвращении гостевой квоты в РПЛ: «Абсолютно связываю это с тем, что «Зениту» предстоит ехать играть со «Спартаком». Надо»

    Видеоблогер Василий Уткин убежден, что решение вернуть на трибуны РПЛ гостевых фанатов связано с приближением матча «Спартак»«Зенит». Об этом журналист сказал в эфире радио «Эхо Москвы».

    – Видишь, навстречу коронавирусу разрешили еще большему количеству народу посещать матчи.

    – Потому что «Зениту» пора ехать со «Спартаком» играть. Абсолютно связываю это. Да, это послабление для гостевых болельщиков. Надо... Это настолько странное решение...

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится на «Открытие Арене» 3 октября.
    • Команды делят первое место.
    • Решение о возвращении гостевой квоты было принято вчера, 21 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Эхо Спорт»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21623

      пьяныйхоровод 44 минуты назад

      У Василисы опять каловые массы в мозг двинули .

      1
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      Рейтинг: +6579

      alp > пьяныйхоровод 13 минут назад

      "грешно смеяться над больными людьми"

      0
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      Рейтинг: +3173

      алдан2014 1 час назад

      Вася истину глаголит

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6579

      alp 1 час назад

      во, до чего спартаковские дошли... уже признают, что у Зенита болельщиков больше, лишь бы какую нить херню против Великого Зенита пернуть..

      -1
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      Рейтинг: +2129

      lordmrv > alp 28 минут назад

      Только Величие метаном сильно попахивает (толи Газпрём, толи просто пердячий газ из болота)

      3
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      ...
      Рейтинг: +6579

      alp > lordmrv 13 минут назад

      я про Зенит а не про спартак ))) спартак никогда небыл велик.. но вонюч после каждого неудачного тура... )))

      0
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      Рейтинг: +2187

      Genz 1 час назад

      В игре со Спартаком Линию офсайда для Дзюбы будут по вертикали var чертить

      5
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      Рейтинг: +6579

      alp > Genz 1 час назад

      я тебе больше скажу - вратарю спартака запретят руками играть )) уплочено и взято. так что не кряхти зря

      2
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      Рейтинг: +7108

      JTherry > Genz 10 минут назад

      персонально для дзюпы правила изменят - офсайд отменят)))

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