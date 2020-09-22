Уткин – о возвращении гостевой квоты в РПЛ: «Абсолютно связываю это с тем, что «Зениту» предстоит ехать играть со «Спартаком». Надо»

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что решение вернуть на трибуны РПЛ гостевых фанатов связано с приближением матча «Спартак» – «Зенит». Об этом журналист сказал в эфире радио «Эхо Москвы».
– Видишь, навстречу коронавирусу разрешили еще большему количеству народу посещать матчи.
– Потому что «Зениту» пора ехать со «Спартаком» играть. Абсолютно связываю это. Да, это послабление для гостевых болельщиков. Надо... Это настолько странное решение...
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится на «Открытие Арене» 3 октября.
- Команды делят первое место.
- Решение о возвращении гостевой квоты было принято вчера, 21 сентября.
Источник: ютуб-канал «Эхо Спорт»