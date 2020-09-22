Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – о возвращении гостевой квоты в РПЛ: «Абсолютно связываю это с тем, что «Зениту» предстоит ехать играть со «Спартаком». Надо»

Уткин – о возвращении гостевой квоты в РПЛ: «Абсолютно связываю это с тем, что «Зениту» предстоит ехать играть со «Спартаком». Надо»

22 сентября 2020, 21:51
30

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что решение вернуть на трибуны РПЛ гостевых фанатов связано с приближением матча «Спартак»«Зенит». Об этом журналист сказал в эфире радио «Эхо Москвы».

– Видишь, навстречу коронавирусу разрешили еще большему количеству народу посещать матчи.

– Потому что «Зениту» пора ехать со «Спартаком» играть. Абсолютно связываю это. Да, это послабление для гостевых болельщиков. Надо... Это настолько странное решение...

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится на «Открытие Арене» 3 октября.
  • Команды делят первое место.
  • Решение о возвращении гостевой квоты было принято вчера, 21 сентября.

Источник: ютуб-канал «Эхо Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Уткин Василий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1600801630
во, до чего спартаковские дошли... уже признают, что у Зенита болельщиков больше, лишь бы какую нить херню против Великого Зенита пернуть..
Ответить
алдан2014
1600801852
Вася истину глаголит
Ответить
Spartak Piter
1600808364
Ну так всем это понятно. бомжей надо пускать им
Ответить
морозз
1600808953
Закрыть стадион для бомжей, около стадиона расставить бачки и пусть там тусуются!
Ответить
paracetamol
1600820563
Заткнулся бы, уже надоел со своей болтовней!
Ответить
vka1970
1600835658
Не удивился бы такому раскладу.В руководстве РПЛ и во всём футбольном руководстве начиная от главы РПЛ и заканчивая медиа, сидят на трубе одни газпромовцы.У нас всегда было что рука руку моет, а в данном случае получается борьба пчёл против мёда.Себя любимых они не обидят, а вставить палки в колёса конкурентов для них любимое занятие.Принцип прост, обмани ближнего своего ибо он обманет тебя и возрадуется.
Ответить
rash1959
1600838226
Реально не вяжется это решение с ежедневно увеличивающимся количеством заболевших. Пройдёт игра, и типа с воли роспотребнадзора гостевые опять закроют, а рфс сбоку и нипричём.
Ответить
piligrim1986
1600838345
ну а потом опять отменят))
Ответить
Kollljan
1600846924
До матча ещё куча времени. Вполне возможно, что из-за вспышки короновируса, чемпионат остановят. Но уже заранее спартачи обсераются от страха - к ним едет Зенит!
Ответить
NewLife
1600850594
Еще Франко говорил: "друзьям все, врагам - закон".
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+