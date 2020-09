Бэйл впервые побывал на «Тоттенхэм Хотспур»

Арендованный у мадридского «Реала» Гарет Бэйл сразу после трансфера посетил стадион «Тоттенхэма». Видео доступно ниже. Ранее он на этой арене не бывал.

Стадион открыли в прошлом году. «Тоттенхэм Хотспур» вмещает 62 тысячи зрителей.

The moment @GarethBale11 stepped out at Tottenham Hotspur Stadium for the very first time... #BaleIsBack #COYS pic.twitter.com/ndIQy2WBgy