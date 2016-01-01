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    Месси не планирует уходить из сборной

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не собирается завершать выступления за сборную Аргентины. Форвард чувствует доверие со стороны тренерского штаба Лионеля Скалони и считает, что Аргентина способна выиграть Кубок Америки в 2021 году.

    Также стало известно, что Месси хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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    Источник: Goal

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