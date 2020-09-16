Месси не планирует уходить из сборной

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не собирается завершать выступления за сборную Аргентины. Форвард чувствует доверие со стороны тренерского штаба Лионеля Скалони и считает, что Аргентина способна выиграть Кубок Америки в 2021 году.

Также стало известно, что Месси хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.