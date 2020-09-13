Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандес – о дерби с ЦСКА: «Ты выходишь сражаться, бороться, драться»

Фернандес – о дерби с ЦСКА: «Ты выходишь сражаться, бороться, драться»

13 сентября 2020, 11:22
13

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями от ожидания матча седьмого тура РПЛ против «Спартака». Игрок выделяет встречу на фоне других.

«Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», – сказал игрок сборной России.

  • «Спартак» возглавит таблицу, если не проиграет.
  • ЦСКА идет пятым.
  • В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фернандес Марио
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1599985416
Говоря о дерби, Фернандес имел в виду Спартак.
Ответить
NewLife
1599985793
...."ты выходишь сражаться, бороться, драться" А Спартак выйдет играть в футбол и обыгрывать.
Ответить
derrik2000
1599986476
Правильно было бы написать такой заголовок: "Фернандес – о дерби со Спартаком:...".
Ответить
semm
1599986984
Походу твиттер у ЦСКА болен нехваткой информации и несёт просто любую пустую информацию, что бы помнили о нём
Ответить
paracetamol
1599988676
Засади, Машка, рылам парочку!
Ответить
JTherry
1599990069
"Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться" ...в дерби все "выходят сражаться, бороться, драться"... но выиграет Спартак, который играет в футбол лучше!
Ответить
"supermax"
1599990494
редакторы газу нанюхались "Фернандес – о дерби с ЦСКА"
Ответить
Hektor 84
1599990607
А в футбол играть вы собираетесь?
Ответить
Рубинище
1599995898
Жду нормального футбола сегодня. Сначала Рубинчик, следом дерби. надеюсь получу удовольствие от футбола. всем удачи
Ответить
Томик
1600003028
Как уже достали. Как со "Спартаком" играть, то "бороться" и "драться". Раньше это представители "Уфей"("Уфов","Уф" или как их там?), да "Химков" условных говорили, теперь и этот туда же. Может в футбол всё-таки сыграем?
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+