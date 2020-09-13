Фернандес – о дерби с ЦСКА: «Ты выходишь сражаться, бороться, драться»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями от ожидания матча седьмого тура РПЛ против «Спартака». Игрок выделяет встречу на фоне других.

«Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», – сказал игрок сборной России.