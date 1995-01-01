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    Фернандес – о дерби с ЦСКА: «Ты выходишь сражаться, бороться, драться»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями от ожидания матча седьмого тура РПЛ против «Спартака». Игрок выделяет встречу на фоне других.

    «Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», – сказал игрок сборной России.

    • «Спартак» возглавит таблицу, если не проиграет.
    • ЦСКА идет пятым.
    • В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13123

      silver29 7 минут назад

      Это классика советского футбола, какие бомжи их и рядом не было когда Спартак с ЦСКА зарубался. Главное без судейских ляпов !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5628

      Hektor 84 51 минуту назад

      А в футбол играть вы собираетесь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4175

      "supermax" 53 минуты назад

      редакторы газу нанюхались "Фернандес – о дерби с ЦСКА"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6911

      JTherry 1 час назад

      "Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться"
      ...в дерби все "выходят сражаться, бороться, драться"... но выиграет Спартак, который играет в футбол лучше!

      0
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      Рейтинг: +8118

      paracetamol 1 час назад

      Засади, Машка, рылам парочку!

      0
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      Рейтинг: +124

      semm 1 час назад

      Походу твиттер у ЦСКА болен нехваткой информации и несёт просто любую пустую информацию, что бы помнили о нём

      -1
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      Рейтинг: +6911

      JTherry > semm 1 час назад

      у Кирильчевой мозги плохо работают, потому и инфы не хватает

      0
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      Рейтинг: +10625

      derrik2000 2 часа назад

      Правильно было бы написать такой заголовок:
      "Фернандес – о дерби со Спартаком:...".

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      Рейтинг: +3015

      NewLife 2 часа назад

      ...."ты выходишь сражаться, бороться, драться"
      А Спартак выйдет играть в футбол и обыгрывать.

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      Рейтинг: +2231

      Бухбух 2 часа назад

      Говоря о дерби, Фернандес имел в виду Спартак.

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      Рейтинг: +2292

      Masteralex > Бухбух 1 час назад

      тот кто писал эту статью скорее всего думает что Фернандес это спартаковец, Фернандо Фернандес, какая разница :)

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