Фернандес – о дерби с ЦСКА: «Ты выходишь сражаться, бороться, драться»

Это классика советского футбола, какие бомжи их и рядом не было когда Спартак с ЦСКА зарубался. Главное без судейских ляпов !
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями от ожидания матча седьмого тура РПЛ против «Спартака». Игрок выделяет встречу на фоне других.
«Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», – сказал игрок сборной России.
- «Спартак» возглавит таблицу, если не проиграет.
- ЦСКА идет пятым.
- В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами.