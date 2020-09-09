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    «Реал» представил третий комплект формы на сезон-2020/21

    Мадридский «Реал» опубликовал фотографии третьего комплекта формы, в которой команда проведет предстоящий сезон.

    Футболка выполнена в традиционном черном цвете с розовыми вставками – логотипами партнеров и самой эмблемой клуба. На форме прослеживаются узоры, похожие на мозаику азулежу – ей украшена большая часть улиц Мадрида.

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    • Первый матч мадридцев в новом сезоне состоится 20 сентября. Соперник «сливочных» – «Реал Сосьедад».

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    Источник: твиттер «Реала»

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