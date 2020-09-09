«Реал» представил третий комплект формы на сезон-2020/21

Мадридский «Реал» опубликовал фотографии третьего комплекта формы, в которой команда проведет предстоящий сезон.
Футболка выполнена в традиционном черном цвете с розовыми вставками – логотипами партнеров и самой эмблемой клуба. На форме прослеживаются узоры, похожие на мозаику азулежу – ей украшена большая часть улиц Мадрида.
- Новый сезон Ла Лиги стартует 11 сентября.
- Первый матч мадридцев в новом сезоне состоится 20 сентября. Соперник «сливочных» – «Реал Сосьедад».
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Источник: твиттер «Реала»