Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов завершить карьеру в Мадриде. В то же время он может рассмотреть другие варианты.

«В моем возрасте не строят больших планов. В оставшийся год контракта хочу отдать все силы для побед. Было бы здорово завершить карьеру в «Реале», но это зависит от клуба.

Не очень много футболистов, которые завершили карьеру в «Реале». Если придется, я изучу другие варианты», – цитирует Модрича Mundo Deportivo.