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    Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале»

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов завершить карьеру в Мадриде. В то же время он может рассмотреть другие варианты.

    «В моем возрасте не строят больших планов. В оставшийся год контракта хочу отдать все силы для побед. Было бы здорово завершить карьеру в «Реале», но это зависит от клуба.

    Не очень много футболистов, которые завершили карьеру в «Реале». Если придется, я изучу другие варианты», – цитирует Модрича Mundo Deportivo.

    • По итогам 2018 года хорват взял «Золотой мяч».
    • 34-летний Модрич выступает в Мадриде с 2012 года.
    • Он взял с «Реалом» 17 трофеев.

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    Источник: Mundo Deportivo

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