Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов завершить карьеру в Мадриде. В то же время он может рассмотреть другие варианты.
«В моем возрасте не строят больших планов. В оставшийся год контракта хочу отдать все силы для побед. Было бы здорово завершить карьеру в «Реале», но это зависит от клуба.
Не очень много футболистов, которые завершили карьеру в «Реале». Если придется, я изучу другие варианты», – цитирует Модрича Mundo Deportivo.
- По итогам 2018 года хорват взял «Золотой мяч».
- 34-летний Модрич выступает в Мадриде с 2012 года.
- Он взял с «Реалом» 17 трофеев.
Источник: Mundo Deportivo