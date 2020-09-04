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  • «Слава, что ты сделал?»: Караваев опубликовал видео своего гола Сербии под трек Моргенштерна и Элджея

«Слава, что ты сделал?»: Караваев опубликовал видео своего гола Сербии под трек Моргенштерна и Элджея

4 сентября 2020, 17:54
16

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев посвятил пост в инстаграме своему дебютному голу в составе сборной России.

Во вчерашнем матче Лиги наций против Сербии футболист забил в дальний верхний угол, сместившись с левого фланга в центр.

«То чувство, когда забиваешь первый за сборную России. Начало положено. Летим в Будапешт», – написал Караваев, прикрепив видео с голом под трек Cadillac в исполнении рэперов Моргенштерна и Элджея, в котором звучит фраза «Слава, что ты сделал?».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вячеслава Караваева
Россия. Премьер-лига Россия Сербия Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (16)
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AZ
1599235521
Боже.. Идиот... Хуже исполнителей - сложно найти...
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Garrincha58
1599238719
тупизм крепчает и крепчает
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srg38
1599239181
Говноисполнители и песня полный шлак, а вот гол ТОП... Слава, ты бы лучше разобрал тот момент где из-под тебя нам голешник засандалили
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Вальдемар IV
1599239312
в чем главенство этой новости? что у нынешней молодежи отвратный музыкальный, если это музыка вообще, вкус?
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alp
1599246277
шава такие класть любил..
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Из Твери Леха
1599283429
Неплохая музыка. Я сам люблю иногда послушать Моргенштерна, у него талант.
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Из Твери Леха
1599284606
У спартачей егорка титов зашкварился об трубача, который зашкварился об моисеева. Даже в кричалке у цска есть фраза: трубач титова опустил - это гинер все купил!
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ААМ
1599313848
Если сможет такое повторить, то будет настоящий молодец.
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