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    «Слава, что ты сделал?»: Караваев опубликовал видео своего гола Сербии под трек Моргенштерна и Элджея

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев посвятил пост в инстаграме своему дебютному голу в составе сборной России.

    Во вчерашнем матче Лиги наций против Сербии футболист забил в дальний верхний угол, сместившись с левого фланга в центр.

    «То чувство, когда забиваешь первый за сборную России. Начало положено. Летим в Будапешт», – написал Караваев, прикрепив видео с голом под трек Cadillac в исполнении рэперов Моргенштерна и Элджея, в котором звучит фраза «Слава, что ты сделал?».

    text

    Публикация от text (@karavaj39) 4 Сен 2020 в 6:26 PDT

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    Источник: Инстаграм Вячеслава Караваева

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1732

      AZ 25 минут назад

      Боже.. Идиот... Хуже исполнителей - сложно найти...

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