«Слава, что ты сделал?»: Караваев опубликовал видео своего гола Сербии под трек Моргенштерна и Элджея

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев посвятил пост в инстаграме своему дебютному голу в составе сборной России.

Во вчерашнем матче Лиги наций против Сербии футболист забил в дальний верхний угол, сместившись с левого фланга в центр.

«То чувство, когда забиваешь первый за сборную России. Начало положено. Летим в Будапешт», – написал Караваев, прикрепив видео с голом под трек Cadillac в исполнении рэперов Моргенштерна и Элджея, в котором звучит фраза «Слава, что ты сделал?».