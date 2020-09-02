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    «Барселона» может продать Месси за 100 миллионов

    Нападающий Лионель Месси все еще может покинуть «Барселону» в текущее трансферное окно.

    Приоритет клуба – сохранить 33-летнего аргентинца, однако, по информации The Telegraph, каталонцы могут пойти на компромисс в вопросе ухода футболиста, чтобы следующим летом не потерять его бесплатно.

    В таком случае «Барса» готова продать своего капитана за сумму около 100 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Месси с 90-процентной вероятностью останется на «Камп Ноу» до июня 2021 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13463

      slavutiq70 1 час назад

      Не дорого в принципе,,,,да уже возраст,,,,,,но есть одно но,,,Месси принесёт с собой гораздо большие деньги,,,дело даже не в игре а в рекламных контрактах ,,,интерес к клубу куда он перейдёт вырасти просто в разы и если менеджмент клуба на этом сыграет то 100 лямов превратятся в миллиард,,,Рональдо тому пример,,,

      1
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      Рейтинг: +37

      BlackMurderDeco 1 час назад

      А всего лишь Бавария их унизила 2-8

      0
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      Рейтинг: +1000

      petr69 1 час назад

      Учитывая з/плату Месси, за большую сумму его никто и не возьмет. Это был бы наилучший вариант и для клуба и для игрока, и дало бы Куману возможность строить новую команду.С Месси в раздевалке это вряд ли получится

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      Рейтинг: +428

      Medved2468 2 часа назад

      Да никому эта "капризуля" и за эту сумму не нужна!

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