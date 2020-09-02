«Барселона» может продать Месси за 100 миллионов

Не дорого в принципе,,,,да уже возраст,,,,,,но есть одно но,,,Месси принесёт с собой гораздо большие деньги,,,дело даже не в игре а в рекламных контрактах ,,,интерес к клубу куда он перейдёт вырасти просто в разы и если менеджмент клуба на этом сыграет то 100 лямов превратятся в миллиард,,,Рональдо тому пример,,,
Нападающий Лионель Месси все еще может покинуть «Барселону» в текущее трансферное окно.
Приоритет клуба – сохранить 33-летнего аргентинца, однако, по информации The Telegraph, каталонцы могут пойти на компромисс в вопросе ухода футболиста, чтобы следующим летом не потерять его бесплатно.
В таком случае «Барса» готова продать своего капитана за сумму около 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Месси с 90-процентной вероятностью останется на «Камп Ноу» до июня 2021 года.