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    Mundo Deportivo: Месси с 90-процентной вероятностью останется в «Барселоне» до лета 2021 года

    Будущее нападающего «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.

    Впрочем, после вчерашней встречи отца футболиста и президента клуба Жозепа Бартомеу шансы, что аргентинец останется на «Камп Ноу», заметно выросли.

    Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста TyC Sports Мартина Аревало, с 90-процентной вероятностью Месси проведет сезон-2020/21 в «Барсе».

    • Следующим летом у форварда официально истечет контракт с каталонцами.
    • Месси хотел покинуть «Барселону», расторгнув соглашение в одностороннем порядке, но клуб заблокировал его уход.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +903

      mig28 2 часа назад

      Два года летние трансферные окна мусолили тему с неймаром, теперь новая санта барбара...может хватит?!

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      Рейтинг: +364

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      Руководство Барселоны само лепит из Месси второго Бэйла, вместо того, чтобы продать его за условные 100-120 миллионов и заработать средства на обновление состава. А так в проигрыше остаются все - и клуб, и игрок, и новый главный тренер, который пришел в Барсу в самое неудачное время. Куману вообще не позавидуешь - руководить клубом раздора вместо клуба мечты...

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      Рейтинг: +190

      cevin cigan > Радио1000шумеров 3 часа назад

      Куману пистолет к уху никто не прикладывал,знал куда и на что идёт! Вот это история с останется не останется,реально задрала - это точно(уже бы родили что нибудь?)

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