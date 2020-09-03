Mundo Deportivo: Месси с 90-процентной вероятностью останется в «Барселоне» до лета 2021 года

Будущее нападающего «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.

Впрочем, после вчерашней встречи отца футболиста и президента клуба Жозепа Бартомеу шансы, что аргентинец останется на «Камп Ноу», заметно выросли.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста TyC Sports Мартина Аревало, с 90-процентной вероятностью Месси проведет сезон-2020/21 в «Барсе».