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    Ловрен: «Переход в «Зенит» – не шаг назад, а новый вызов»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил свой переход. Его купили летом у действующего чемпиона Англии «Ливерпуля».

    «Нелегко было покидать «Ливерпуль», это большой клуб. Но я ушел в подходящее время. Я ушел с высоко поднятой головой. Я выложился по полной, выиграл трофеи, отлично провел время.

    Переход в «Зенит» для меня не шаг назад, а новый вызов. Я всегда хочу доказывать свою состоятельность. Хочу доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне», – сказал хорват L'Equipe.

    • «Зенит» потратил на игрока 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Ловрен сыграл во всех матчах.
    • «Зенит» идет в таблице вторым.

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    Источник: L'Equipe

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    02.09.2020 23:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1628

      FENIX-SL 1 час назад

      "деньги мне звонят сразу с двух линий"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7975

      alarm 2 часа назад

      переход в спартаг = переход в гей-клуб!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18110

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Новый вызов - куда девать столько бабла?

      0
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