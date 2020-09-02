Ловрен: «Переход в «Зенит» – не шаг назад, а новый вызов»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил свой переход. Его купили летом у действующего чемпиона Англии «Ливерпуля».

«Нелегко было покидать «Ливерпуль», это большой клуб. Но я ушел в подходящее время. Я ушел с высоко поднятой головой. Я выложился по полной, выиграл трофеи, отлично провел время.

Переход в «Зенит» для меня не шаг назад, а новый вызов. Я всегда хочу доказывать свою состоятельность. Хочу доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне», – сказал хорват L'Equipe.