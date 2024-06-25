Появились подробности вероятного перехода Виллиана Жозе в «Спартак»

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе станет новым игроком «Спартака», сообщил журналист Виктор Моралес.

По данным Ficherio, игроку предложили трехлетний контракт с зарплатой в 1 миллион долларов в год, увеличив заработки форварда в сравнении с теми, что он имел в севильском клубе.

Виллиан Жозе согласился на переход в «Спартак», однако клубам еще нужно договориться о сумме сделки. «Бетис» в сумме хочет получить 4-5 миллионов евро, а красно-белые предложили 2 миллиона евро и бонусы.