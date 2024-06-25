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    • Появились подробности вероятного перехода Виллиана Жозе в «Спартак»

    Появились подробности вероятного перехода Виллиана Жозе в «Спартак»

    Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе станет новым игроком «Спартака», сообщил журналист Виктор Моралес.

    По данным Ficherio, игроку предложили трехлетний контракт с зарплатой в 1 миллион долларов в год, увеличив заработки форварда в сравнении с теми, что он имел в севильском клубе.

    Виллиан Жозе согласился на переход в «Спартак», однако клубам еще нужно договориться о сумме сделки. «Бетис» в сумме хочет получить 4-5 миллионов евро, а красно-белые предложили 2 миллиона евро и бонусы.

    • 32-летний Виллиан Жозе в прошлом сезоне провел 43 матча, забил 14 голов, отдал 6 передач.
    • Его контракт с «Бетисом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Трансферная стоимость игрока оценивается Transfermarkt в 5 миллионов евро.
    • Виллиан Жозе вызывался в сборную Бразилии, но не провел ни одного матча. Он приезжал в составе национальной команды в Москву в 2018 году на товарищеский матч с Россией в «Лужниках». Бразильцы победили 3:0, а форвард остался на скамье запасных.

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    Источник: страница Виктора Моралеса в соцсети X

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1719308985
    Как же хряки любят подбирать, никому не нужный неликвид и скоропортящиеся продукты! Гыгыгы
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    SLADE2019
    1719310637
    А нельзя подписать игрока, а потом сообщить об этом, как о свершившемся событии. Думаю, что с этим бразильцем опять начнется сериал, который окончится ничем.
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