Появились подробности вероятного перехода Виллиана Жозе в «Спартак»

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе станет новым игроком «Спартака», сообщил журналист Виктор Моралес.
По данным Ficherio, игроку предложили трехлетний контракт с зарплатой в 1 миллион долларов в год, увеличив заработки форварда в сравнении с теми, что он имел в севильском клубе.
Виллиан Жозе согласился на переход в «Спартак», однако клубам еще нужно договориться о сумме сделки. «Бетис» в сумме хочет получить 4-5 миллионов евро, а красно-белые предложили 2 миллиона евро и бонусы.
- 32-летний Виллиан Жозе в прошлом сезоне провел 43 матча, забил 14 голов, отдал 6 передач.
- Его контракт с «Бетисом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Трансферная стоимость игрока оценивается Transfermarkt в 5 миллионов евро.
- Виллиан Жозе вызывался в сборную Бразилии, но не провел ни одного матча. Он приезжал в составе национальной команды в Москву в 2018 году на товарищеский матч с Россией в «Лужниках». Бразильцы победили 3:0, а форвард остался на скамье запасных.