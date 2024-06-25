Губерниев сказал, во что превращается российский футбол из-за Промеса

Комментатор Дмитрий Губеринев считает, что вингер «Спартака» Квинси Промес должен играть за ФК «Тюрьма».

«Спартак» меня сейчас удивляет. Разговоры пошли, что Промеса возвращают. Он должен выступать за ФК «Тюрьма», мне кажется, а он будет выступать за ФК «Спартак», но это риски. Преступник должен сидеть в тюрьме, а Промес – преступник, это все знают. И руководство столичной команды берeт на себя все риски, все, которые существуют.

Я с ужасом думаю, что неужели у нас российский футбол превращается в такой отстойник таких людей, как Промес, при всeм уважении к нему как к футболисту. История странная», – написал Губерниев.