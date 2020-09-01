Отец Месси вылетел в Каталонию, чтобы ускорить уход игрока из «Барселоны»

Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, отправился в Каталонию, чтобы встретиться с президентом клуба Жозепом Бартомеу. Его цель – ускорить уход футболиста в другую команду.
Месси-старший вылетел из аргентинского Росарио. Фото оказалось в распоряжении газеты Ole.
- Кандидат в президенты «Барселоны» считает, что, скорее всего, Месси покинет клуб.
- «Барселона» хочет продлить контракт с аргентинцем.
- Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
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Источник: твиттер Diario Ole