Mundo Deportivo: «Сити» подпишет Месси, только когда он станет свободным агентом

«Манчестер Сити» может отказаться от подписания контракта с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в это трансферной окно, пишет Mundo Deportivo.

Английский клуб, проанализировав все возможные затраты на трансфер, пришел к выводу, что платить за переход Месси будет очень невыгодно. Кроме этого, клуб не уверен, что сможет ответить требованиям фэйр-плей, если купит игрока. Сделка с аргентинцем будет возможна только после того, как он станет свободным агентом.

Сообщалось, что «Барселона» готова продать Месси только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.