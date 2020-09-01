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    Mundo Deportivo: «Сити» подпишет Месси, только когда он станет свободным агентом

    «Манчестер Сити» может отказаться от подписания контракта с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в это трансферной окно, пишет Mundo Deportivo.

    Английский клуб, проанализировав все возможные затраты на трансфер, пришел к выводу, что платить за переход Месси будет очень невыгодно. Кроме этого, клуб не уверен, что сможет ответить требованиям фэйр-плей, если купит игрока. Сделка с аргентинцем будет возможна только после того, как он станет свободным агентом.

    Сообщалось, что «Барселона» готова продать Месси только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.

    • Действующее межу Месси и «Барсой» истекает следующим летом.
    • Форвард хочет уйти из клуба в качестве свободного агента, расторгнув контракт.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11311

      Garrincha58 2 минуты назад

      вот и сказочке конец, а кто верил молодец!

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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Сити и так чудом от фейр-плея не пострадал , ну как Месси купить ?
      Надо 2-3 продать, а это на результатах может сильно сказаться.

      1
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      Рейтинг: +412

      кран 37 минут назад

      Долго же они думали...

      0
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      Рейтинг: +9880

      DeStar 44 минуты назад

      ну все, месси остаётся)

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      Рейтинг: +16533

      bset 1 час назад

      Прагматизма не хватило. Посидел бы сезон, поиграл, потерпел, а потом ушел бы в Сити спокойно.

      1
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      Рейтинг: +993

      petr69 > bset 14 минут назад

      через год только Фенербахче, может Ахмат

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