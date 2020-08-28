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  • «Енисей» уволил за прогулы врача, работавшего в скорой помощи с коронавирусными пациентами

«Енисей» уволил за прогулы врача, работавшего в скорой помощи с коронавирусными пациентами

28 августа 2020, 23:48
2

«Енисей» уведомил об увольнении массажиста Нуретдина Аскерова. Причина – прогулы, однако врач утверждает, что был занят работой с коронавирусными пациентами и не мог присутствовать в клубе.

«Скорая помощь — моя основная работа уже больше трeх лет. В прошлом году, когда закончил колледж, я уже трудился на скорой в должности фельдшера. До этого был санитаром. Если бы «Енисей» был основным местом работы, то, естественно, я выбрал бы его. Совмещать было нельзя: по указу Роспотребнадзора медработники из красной зоны не должны работать по совместительству.

С 26 марта я пошeл работать в коронавирусную бригаду скорой помощи. Футбола не было, моя помощь в клубе была не нужна, а острая помощь людям необходима. Я осознанно пошeл на этот риск, считая своим долгом помогать людям в этой непростой ситуации.

Я думал, что клуб выйдет, когда вируса не будет. Но правительство ослабило режим, пошли тренировки, а я продолжил работать. Отправил им справку, что работаю в коронавирусной бригаде, по сути, первым вступаю в контакт с больными. Мне на мою эсэмэску ответили, что всe приняли. А потом вдруг начали писать, что я отсутствую на работе, ссылаться, что я их не уведомил. При этом они до этого вручали мне кофемашину, снимали репортаж.

Буду ли разбираться с клубом? Да. Я выложил пост в инстаграме, чтобы найти среди подписчиков людей с юридическим образованием, которые помогли бы мне разобраться в этом вопросе. Может, «Енисей» в этой ситуации неправ», – сказал Аскеров.

  • «Енисей» идет в таблице ФНЛ шестым.
  • Ближайший соперник – «Крылья Советов».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 814000 человек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (2)
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Мага 13
1598682509
если реально человек в скорой всё это время работал, то очень стыдно становится за Енисей.
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