Diario Sport: Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в «Барсе»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оставить свой пост, пишет Diario Sport.
Функционер покинет клуб, если форвард команды Лионель Месси публично скажет о том, что причина ухода аргентинца в Бартомеу. Отставка президента может заставить футболиста поменять свое решение.
Ранее стало известно, что Месси решил поделиться с общественностью причинами расторжения контракта с «Барселоной».
- Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
- Фаворитом в борьбе за Месси называют «Манчестер Сити».
Источник: Diario Sport