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  • Diario Sport: Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в «Барсе»

Diario Sport: Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в «Барсе»

27 августа 2020, 17:36
15

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оставить свой пост, пишет Diario Sport.

Функционер покинет клуб, если форвард команды Лионель Месси публично скажет о том, что причина ухода аргентинца в Бартомеу. Отставка президента может заставить футболиста поменять свое решение.

Ранее стало известно, что Месси решил поделиться с общественностью причинами расторжения контракта с «Барселоной».

  • Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
  • Фаворитом в борьбе за Месси называют «Манчестер Сити».

Источник: Diario Sport
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (15)
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starche
1598540363
Ему давно было пора сваливать. Команда уже развалилась, причем твоими трудами.
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derrik2000
1598541014
А если Месси потребует пожизненного денежного содержания от руководства клуба, тогда как быть? Во - дожили! Хвост виляет собакой. А этот "пример" может быть довольно заразителен.
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altezzik
1598542714
Месси раньше менял тренеров, теперь решил президента поменять.
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DOCTOR PENALTY
1598543193
Ну и дурак!!!
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raritet
1598544604
Все идет к тому , что Месси останется если Президент страны подаст в отставку...
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Синитсосит
1598544616
чё вы из него делаете? бога? крутой игрок несомненно, но ему уже сколько лет? сколько он сможет ещё тащить? год два, а дальше всё, лямов за 150 ща толкнуть и норм, выкупить неймара или мбаппе, хорошая рокировка, и уже делать новую барсу
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Lester84
1598549615
Не президент, а тюфяк какой-то. Месси футболист конечно великолепный, но он уже не молод и так как раньше уже команду не тащит. И эти его барские замашки на административный ресурс ничего хорошего не приносят - ни в сборной Аргентины, ни в Барселоне. Поэтому если уж Бартомеу начал резать по живому и затеял перестройку в клубе - иди уже до конца!
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Plyash
1598550701
Польза будет очевидная,если Бартомеу слиняет,команда заиграет,и Месси там останется навсегда,сначала как футболист,а в последствии как функционер и чиновник,а может быть и президент.Удачи.
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Sterh
1598602081
Пожалуйста, ЛЕО!!! ПУСТЬ ЭТА ГНИДА СВАЛИТ!!!!!
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