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    Diario Sport: Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в «Барсе»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оставить свой пост, пишет Diario Sport.

    Функционер покинет клуб, если форвард команды Лионель Месси публично скажет о том, что причина ухода аргентинца в Бартомеу. Отставка президента может заставить футболиста поменять свое решение.

    Ранее стало известно, что Месси решил поделиться с общественностью причинами расторжения контракта с «Барселоной».

    • Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
    • Фаворитом в борьбе за Месси называют «Манчестер Сити».

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    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2335

      Гавроша 3 минуты назад

      А может повеситься надо ради месси?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -280

      Синитсосит 55 минут назад

      чё вы из него делаете? бога? крутой игрок несомненно, но ему уже сколько лет? сколько он сможет ещё тащить? год два, а дальше всё, лямов за 150 ща толкнуть и норм, выкупить неймара или мбаппе, хорошая рокировка, и уже делать новую барсу

      1
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      ...
      Рейтинг: +2164

      кошмарик > Синитсосит 11 минут назад

      ни неймар, ни мбаппе , ни они вдвоем не смогут играть так как играет Месси..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2494

      raritet 55 минут назад

      Все идет к тому , что Месси останется если Президент страны подаст в отставку...

      2
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      Рейтинг: +18032

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну и дурак!!!

      2
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      Рейтинг: +1430

      altezzik 1 час назад

      Месси раньше менял тренеров, теперь решил президента поменять.

      3
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      Рейтинг: +852

      САНЁК17 > altezzik 1 час назад

      растёт чувак,что тут сказать)))

      1
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      Рейтинг: +2219

      Semenycch 1 час назад

      Ему в любом случае надо сваливать с этой должности.

      0
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      Рейтинг: +10242

      derrik2000 1 час назад

      А если Месси потребует пожизненного денежного содержания от руководства клуба, тогда как быть?
      Во - дожили!
      Хвост виляет собакой.
      А этот "пример" может быть довольно заразителен.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2164

      кошмарик > derrik2000 9 минут назад

      прям вижу как игроки спартака выстроились в кассу за пожизненным содержанием..

      0
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      Рейтинг: +1530

      starche 2 часа назад

      Ему давно было пора сваливать. Команда уже развалилась, причем твоими трудами.

      0
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      Рейтинг: +2068

      Genz 2 часа назад

      Бартомеу не при чём.
      Месси, в чли уйдет по которым контракту свободным агентом,то в Манчестер Сити будет получать не 35 милл. А 50-70 милл. Евро в год.
      За трансфер не надо платить
      Месси денежку считать умеет.
      Его отговорки - повод в другом месте срубить бабло

      1
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      Рейтинг: +7880

      alarm 2 часа назад

      федуну нужно было уйти в отставку, лишь бы в спартаке осталась легенда клуба дезеув

      2
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      Рейтинг: +1611

      FENIX-SL > alarm 2 часа назад

      АХАХАХАХАХАХАХА
      ДА ТАМ ВСЕ ЛЕГЕНДЫ
      АЛЕКС, ВИЛИТОН, АРИ, ПРОМЕС

      2
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      ...
      Рейтинг: +2219

      Semenycch > alarm 53 минуты назад

      Нив коем случае этой свинье не нужно уходить из клуба.

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