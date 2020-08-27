Diario Sport: Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в «Барсе»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оставить свой пост, пишет Diario Sport.

Функционер покинет клуб, если форвард команды Лионель Месси публично скажет о том, что причина ухода аргентинца в Бартомеу. Отставка президента может заставить футболиста поменять свое решение.

Ранее стало известно, что Месси решил поделиться с общественностью причинами расторжения контракта с «Барселоной».