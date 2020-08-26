Mundo Deportivo: опубликованное фото факса Месси – фейк

Сегодня ESPN опубликовал фотографию факса форварда «Барселоны» Лионеля Месси с уведомлением об уходе из клуба.

По информации Mundo Deportivo, фото оказалось фальшивым.

Месси хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, «Барселона» же пытается сохранить форварда и намерена юридически заблокировать расторжение соглашения. Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.