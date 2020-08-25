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    «Мы никогда не забудем благородного спортсмена». Президент Каталонии намекнул на уход Месси из «Барсы»

    В твиттере президента Каталонии Жоакима Торры-и-Пла появилась публикация, в которой он попрощался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за все это время счастья и необыкновенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком в мире. Мы никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси, кавалер Креста Сан-Жорди», – написал глава Каталонии.

    • Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть контракт с клубом.
    • Руководство клуба после этого созвало экстренное совещание.

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    Источник: Твиттер Жоакима Торры-и-Пла

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    25.08.2020 22:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +354

      Хейтер Аларм 59 минут назад

      Очень хочется увидеть Месси в связке с Роналду в Юве. Прям очень)

      0
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      Рейтинг: +7707

      alarm > Хейтер Аларм 32 минуты назад

      в матче сборной мира хотелось бы их увидеть (с иброй, например), пока не завершили карьеры. но таких больше не проводят.

      0
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      Рейтинг: +3835

      Давид59 1 час назад

      Сегодня читал про 700 лимонов отступных. И кто такую сумму потянет? В Эмираты что-ли собрался?

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      Рейтинг: +207

      Arrow10 > Давид59 52 минуты назад

      У него контракт истекает , могут и расторгнуть за небольшую сумму раньше времени , и он будет св.агентом

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      Рейтинг: +9860

      DeStar > Arrow10 19 минут назад

      у месси есть пункт в контракте что он может уйти когда захочет за бесплатно

      0
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      Рейтинг: +981

      petr69 1 час назад

      Слова есть слова. Баблом помогите, на обустройство

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      Рейтинг: +490

      амани 1 час назад

      кроме сплетни есть . что нибудь.....или вам Месси сам сказал.....

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      Рейтинг: +7707

      alarm > амани 1 час назад

      да и так очевидно, в принципе.

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