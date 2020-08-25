«Мы никогда не забудем благородного спортсмена». Президент Каталонии намекнул на уход Месси из «Барсы»

В твиттере президента Каталонии Жоакима Торры-и-Пла появилась публикация, в которой он попрощался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за все это время счастья и необыкновенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком в мире. Мы никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси, кавалер Креста Сан-Жорди», – написал глава Каталонии.
- Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть контракт с клубом.
- Руководство клуба после этого созвало экстренное совещание.
Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020
Источник: Твиттер Жоакима Торры-и-Пла