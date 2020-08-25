«Мы никогда не забудем благородного спортсмена». Президент Каталонии намекнул на уход Месси из «Барсы»

В твиттере президента Каталонии Жоакима Торры-и-Пла появилась публикация, в которой он попрощался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за все это время счастья и необыкновенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком в мире. Мы никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси, кавалер Креста Сан-Жорди», – написал глава Каталонии.

Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть контракт с клубом.

Руководство клуба после этого созвало экстренное совещание.