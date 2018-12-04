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    Александр Мостовой: «Из «Сочи» Андрея Мостового не вызывали, хотя тогда он больше этого заслуживал»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о вызове в состав национальной команды полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

    «Мостовой заслужил вызов. Мы заговорили о нем, еще когда он был в «Сочи» и даже раньше, поэтому ничего удивительного в решении Черчесова нет. Из черноморского клуба его, почему-то, не вызывали, хотя тогда, может, больше заслуживал, чем в «Зените», где он выходит на замену. Ясно, что берут много народу, поэтому это нормально», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Есь Казарский 7 минут назад

      Из Зенита дорожка короче...

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      Рейтинг: +430

      Rabinovi_ch 32 минуты назад

      Саша, а были игры сборной, когда Андрей раскрылся?
      Было бы странно, вызывать игрока в сборную, когда сборная не играет....

      0
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      Рейтинг: +2956

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Царь Мостовой и принц Мостовой.

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