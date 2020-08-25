Александр Мостовой: «Из «Сочи» Андрея Мостового не вызывали, хотя тогда он больше этого заслуживал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о вызове в состав национальной команды полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Мостовой заслужил вызов. Мы заговорили о нем, еще когда он был в «Сочи» и даже раньше, поэтому ничего удивительного в решении Черчесова нет. Из черноморского клуба его, почему-то, не вызывали, хотя тогда, может, больше заслуживал, чем в «Зените», где он выходит на замену. Ясно, что берут много народу, поэтому это нормально», – сказал Мостовой.