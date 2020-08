УЕФА назвал лучшего игрока полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Этого звания удостоился вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Также на награду претендовали Анхель Ди Мария, Неймар (оба – «ПСЖ») и Роберт Левандовски («Бавария»).

Гнабри оформил дубль в матче 1/2 финала ЛЧ против «Лиона».

Gnabry takes after his match-winning double in the semis! #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/JrqC4ujRQS