Линделеф и Бруну Фернандеш поссорились во время матча с «Севильей»

В конце матча 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» -«Манчестер Юнайтед» между двумя игроками английской команды произошел конфликт.

Прямо на поле отношения стали выяснять защитник Виктор Линделеф и хавбек Бруну Фернандеш.

Швед и португалец спорили о том, кто из них виноват во втором голе соперника.

Bruno Fernandes and Victor Lindelof disagree regarding who was responsible for that Sevilla goal #Club2020 pic.twitter.com/z0vOI8smsn