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    В третий раз подряд «Манчестер Юнайтед» вылетел из еврокубков от испанского клуба

    В полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» уступил «Севилье» со счетом 1:2.

    Таким образом, английская команда в третьем сезоне подряд вылетела из еврокубков от соперника из Испании.

    • В сезоне-2018/19 «МЮ» выбила «Барселона» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • В сезоне-2017/18 «Юнайтед» проиграл все той же «Севилье» в 1/8 финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8334

      alex1951 19 минут назад

      А чему удивляться?
      Нету старика Фергюсона ,нету и игры......школы не стало....
      Кстати ,а чем испанские гранды лучше....где они щас?
      ps ...пора Расею двигать ...время не ждет!

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