А чему удивляться?
Нету старика Фергюсона ,нету и игры......школы не стало....
Кстати ,а чем испанские гранды лучше....где они щас?
ps ...пора Расею двигать ...время не ждет!
В полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» уступил «Севилье» со счетом 1:2.
Таким образом, английская команда в третьем сезоне подряд вылетела из еврокубков от соперника из Испании.
- В сезоне-2018/19 «МЮ» выбила «Барселона» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.
- В сезоне-2017/18 «Юнайтед» проиграл все той же «Севилье» в 1/8 финала ЛЧ.