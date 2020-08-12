Лига чемпионов. «Аталанта» и «ПСЖ» определят первого полуфиналиста

Сегодня, 12 августа, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «ПСЖ».

Матч пройдет на нейтральном поле в Португалии, на лиссабонском стадионе «Да Луш».

Оба клуба ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.

Победитель игры выйдет в полуфинал на победителя пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».