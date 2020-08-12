Лига чемпионов. «Аталанта» и «ПСЖ» определят первого полуфиналиста

Сегодня, 12 августа, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «ПСЖ».
Матч пройдет на нейтральном поле в Португалии, на лиссабонском стадионе «Да Луш».
Оба клуба ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.
Победитель игры выйдет в полуфинал на победителя пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию.
Источник: Бомбардир.ру
ПСЖ конечно сильнее по составу, но игра ...жаль что одна игра, ПСЖ любят сливать вторую.