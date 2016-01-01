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    Месси, Фати и Гризманн – в заявке «Барселоны» на матч с «Наполи»

    «Барселона» огласила заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Иньяки Пенья;

    Защитники: Серхи Роберто, Нельсон Семеду, Жерар Пике, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мингеса;

    Полузащитники: Иван Ракитич, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Мончу, Людовит Рейс, Хандро Орельяна;

    Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Ансу Фати, Конрад де ла Фуэнте.

    • Матч состоится в субботу, 8 августа, в 22:00 по московскому времени.
    • Первая встреча в Италии завершилась ничьей 1:1.
    • Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят игру из-за дисквалификации.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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