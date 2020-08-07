Месси, Фати и Гризманн – в заявке «Барселоны» на матч с «Наполи»

«Барселона» огласила заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Иньяки Пенья;
Защитники: Серхи Роберто, Нельсон Семеду, Жерар Пике, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мингеса;
Полузащитники: Иван Ракитич, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Мончу, Людовит Рейс, Хандро Орельяна;
Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Ансу Фати, Конрад де ла Фуэнте.
- Матч состоится в субботу, 8 августа, в 22:00 по московскому времени.
- Первая встреча в Италии завершилась ничьей 1:1.
- Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят игру из-за дисквалификации.
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»