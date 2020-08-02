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    Адебайор – о шансах «Реала» против «Сити»: «Два года назад я бы сказал, что «Реал» – фаворит. Сейчас ситуация сложнее»

    Экс-форвард «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор оценил шансы мадридцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против клуба из Манчестера.

    – Как вы считаете, «Реалу» по силам ход противостояния с «Сити»?

    – Если бы вы спросили об этом два года назад, то я бы сказал да. «Реал» был бы фаворитом с Криштиану в составе. Это была настоящая машина для голов. В любой момент он мог перевернуть матч, забивая по 50 голов за сезон.

    Сейчас ситуация сложнее. «Реал» проиграл первый матч у себя дома со счетом 2:1. Игра предстоит без поддержки в Манчестере, против «Сити»... Но все возможно. В «Реале» играют опытные футболисты, среди которых Марсело, Бензема, Куртуа. За их плечами полно великих матчей. Возможно, этот очередной.

    • «Манчестер Сити» примет «Реал» 7 августа.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +945

      petr69 52 минуты назад

      и еще он сказал, что такие игроки как Роналду появляются раз в 200 лет

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      Рейтинг: +9772

      DeStar 2 часа назад

      думаю у реала минимум шансов. Они конечно есть, ну что, 2-0 выиграть у сити, в теории, может чуть ли не любой клуб, но и у реала ведь тоже. Но ситуацию портит то , что сити то знает какой счет им нужен) и будет делать все чтобы не проиграть с разницей 2 мяча. а у сити уровень высок. Разве что может подкачать то, что и реал и сити закончили чемпионаты, расслабились, растеряли форму и кому-то больше повезет. Но думаю реал сыграет 1-1 и вылетит.

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      Рейтинг: +3201

      KPCCSPB 3 часа назад

      Если МСИТИ будет играть, как против Ливера(3-0), а Реал как против ПСЖ(2-2), то Реал закончит выступление в ЛЧ..

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