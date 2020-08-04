Адебайор – о шансах «Реала» против «Сити»: «Два года назад я бы сказал, что «Реал» – фаворит. Сейчас ситуация сложнее»

Экс-форвард «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор оценил шансы мадридцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против клуба из Манчестера.

– Как вы считаете, «Реалу» по силам ход противостояния с «Сити»?

– Если бы вы спросили об этом два года назад, то я бы сказал да. «Реал» был бы фаворитом с Криштиану в составе. Это была настоящая машина для голов. В любой момент он мог перевернуть матч, забивая по 50 голов за сезон.

Сейчас ситуация сложнее. «Реал» проиграл первый матч у себя дома со счетом 2:1. Игра предстоит без поддержки в Манчестере, против «Сити»... Но все возможно. В «Реале» играют опытные футболисты, среди которых Марсело, Бензема, Куртуа. За их плечами полно великих матчей. Возможно, этот очередной.