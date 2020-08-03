«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму

Состоялась презентация новой выездной формы «Манчестер Сити», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.
Экипировка выполнена в темных тонах с узорами, напоминающими о культурных достопримечательностях Манчестера.
Технический спонсор клуба – компания Puma.
- «Сити» финишировал вторым в минувшем розыгрыше АПЛ.
- В 1/8 финала ЛЧ команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Реалом».
Taking the City with usOur new @pumafootball 2020/21 away kit.SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm#ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020