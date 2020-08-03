«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму

Состоялась презентация новой выездной формы «Манчестер Сити», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в темных тонах с узорами, напоминающими о культурных достопримечательностях Манчестера.

Технический спонсор клуба – компания Puma.