«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму

Состоялась презентация новой выездной формы «Манчестер Сити», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в темных тонах с узорами, напоминающими о культурных достопримечательностях Манчестера.

Технический спонсор клуба – компания Puma.

Taking the City with usOur new @pumafootball 2020/21 away kit.SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm#ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG