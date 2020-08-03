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    «Манчестер Сити» представил новую гостевую форму

    Состоялась презентация новой выездной формы «Манчестер Сити», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Экипировка выполнена в темных тонах с узорами, напоминающими о культурных достопримечательностях Манчестера.

    Технический спонсор клуба – компания Puma.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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