«Тоттенхэм» представил новую форму

«Тоттенхэм» презентовал домашнюю и гостевую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционных белом и синем цветах, гостевой – в темно-зеленом.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

Our 2020/21 @nikefootball home kit. Available now #RaiseYourDare ⚪️ #COYS

Looking in our 2020/21 @nikefootball away kit!Get yours now #RaiseYourDare ⚪️ #COYS