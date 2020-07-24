«Милан» – «Аталанта»: команды не проигрывают девять и 15 матчей Серии А подряд

В эти минуты проходит матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Аталантой». Обе команды ни разу не уступили после возобновления чемпионата.
«Милан» последний раз проиграл 8 марта (соперник – «Дженоа»). Серия без поражений в Серии А составляет девять встреч.
«Аталанта» последний раз уступила в чемпионате 20 января (соперник – СПАЛ). Серия без поражений – 15 игр.
- «Аталанта» не потеряла шансы на чемпионство.
- «Милан» не финиширует выше пятого места.
- В первом круге «Аталанта» победила со счетом 5:0.
Источник: Бомбардир.ру