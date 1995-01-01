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    «Милан» – «Аталанта»: команды не проигрывают девять и 15 матчей Серии А подряд

    В эти минуты проходит матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Аталантой». Обе команды ни разу не уступили после возобновления чемпионата.

    «Милан» последний раз проиграл 8 марта (соперник – «Дженоа»). Серия без поражений в Серии А составляет девять встреч.

    «Аталанта» последний раз уступила в чемпионате 20 января (соперник – СПАЛ). Серия без поражений – 15 игр.

    • «Аталанта» не потеряла шансы на чемпионство.
    • «Милан» не финиширует выше пятого места.
    • В первом круге «Аталанта» победила со счетом 5:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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