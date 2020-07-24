«Милан» – «Аталанта»: команды не проигрывают девять и 15 матчей Серии А подряд

В эти минуты проходит матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Аталантой». Обе команды ни разу не уступили после возобновления чемпионата.

«Милан» последний раз проиграл 8 марта (соперник – «Дженоа»). Серия без поражений в Серии А составляет девять встреч.

«Аталанта» последний раз уступила в чемпионате 20 января (соперник – СПАЛ). Серия без поражений – 15 игр.