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    Попечитель «Уфы» Мурзагулов: «Интерес к клубу есть у двух иностранных компаний. Не так важно, кому он принадлежит – шейху или австрийцу»

    Ростислав Мурзагулов, глава попечительского совета «Уфы», не исключает, что клуб перейдет под иностранное управление. К этому готово и руководство Башкортостана.

    – Шамиль Газизов, помнится, анонсировал контракты с «Ред Булл» и прочими серьезными инвесторами, вплоть до продажи клуба шейхам. Какова судьба этих проектов?

    – Я могу рассказать, но прошу с пониманием отнестись, что конкретных наименований организаций или людей мы не называем. Но предметный интерес к нашему клубу сохраняется со стороны двух иностранных и одной российской компаний. Если у нас получится привести инвестора, который будет развивать клуб, то скорее всего этот вопрос будет решаться на уровне главы республики. Думаю, что глава республики Радий Хабиров не будет против, поскольку это – его подход во всех сферах экономики Башкортостана. Если есть человек, готовый взять на себя ответственность за что-то и зарабатывать на этом, то глава республики приветствует такой подход.

    – То есть, возможна ситуация, что клуб может принадлежать другим людям, условному шейху, например?

    – Да, почему нет. У нас инвесторы приходят в разные сферы – покупают землю, предприятия. За последний год у нас рост инвестиций 14 процентов. Естественно, этот процесс должен продолжаться. Никто у нас не боится, если придут иностранцы и будут владеть у нас футбольным клубом. Ведь главная задача в чем? Чтобы люди радовались, а детишки шли в футбол. У нас сейчас футбольный бум в Башкирии, все секции переполнены. Честно говоря, у меня распространенный разговор, когда я трубку поднимаю: «можешь, пожалуйста, устроить»? (смеется). Если эти задачи будут продолжать решаться, то Хабирову будет не так важно, кому принадлежит клуб – шейху, австрийцу или может быть какому-нибудь российскому нефтянику.

    • «Уфа» в последнем сезоне РПЛ финишировала девятой.
    • В июле клуб покинул генеральный директор Шамиль Газизов.
    • У «Уфы» 12-й по стоимости состав в РПЛ.

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    Источник: ТНВ

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