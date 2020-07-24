Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Попечитель «Уфы» Мурзагулов: «Интерес к клубу есть у двух иностранных компаний. Не так важно, кому он принадлежит – шейху или австрийцу»

Попечитель «Уфы» Мурзагулов: «Интерес к клубу есть у двух иностранных компаний. Не так важно, кому он принадлежит – шейху или австрийцу»

24 июля 2020, 20:58
1

Ростислав Мурзагулов, глава попечительского совета «Уфы», не исключает, что клуб перейдет под иностранное управление. К этому готово и руководство Башкортостана.

– Шамиль Газизов, помнится, анонсировал контракты с «Ред Булл» и прочими серьезными инвесторами, вплоть до продажи клуба шейхам. Какова судьба этих проектов?

– Я могу рассказать, но прошу с пониманием отнестись, что конкретных наименований организаций или людей мы не называем. Но предметный интерес к нашему клубу сохраняется со стороны двух иностранных и одной российской компаний. Если у нас получится привести инвестора, который будет развивать клуб, то скорее всего этот вопрос будет решаться на уровне главы республики. Думаю, что глава республики Радий Хабиров не будет против, поскольку это – его подход во всех сферах экономики Башкортостана. Если есть человек, готовый взять на себя ответственность за что-то и зарабатывать на этом, то глава республики приветствует такой подход.

– То есть, возможна ситуация, что клуб может принадлежать другим людям, условному шейху, например?

– Да, почему нет. У нас инвесторы приходят в разные сферы – покупают землю, предприятия. За последний год у нас рост инвестиций 14 процентов. Естественно, этот процесс должен продолжаться. Никто у нас не боится, если придут иностранцы и будут владеть у нас футбольным клубом. Ведь главная задача в чем? Чтобы люди радовались, а детишки шли в футбол. У нас сейчас футбольный бум в Башкирии, все секции переполнены. Честно говоря, у меня распространенный разговор, когда я трубку поднимаю: «можешь, пожалуйста, устроить»? (смеется). Если эти задачи будут продолжать решаться, то Хабирову будет не так важно, кому принадлежит клуб – шейху, австрийцу или может быть какому-нибудь российскому нефтянику.

  • «Уфа» в последнем сезоне РПЛ финишировала девятой.
  • В июле клуб покинул генеральный директор Шамиль Газизов.
  • У «Уфы» 12-й по стоимости состав в РПЛ.

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Уфа
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1595640406
Исламский халифат будет вами управлять.
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
5
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
17
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
1
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
17
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
2
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
10
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+