Участницы конкурса «Мисс ФК НН» представили форму «Нижнего Новгорода» на сезон

«Нижний Новгород» презентовал форму на сезон-2020/21. В этом ему помогли участницы конкурса «Мисс ФК НН». Фото доступно ниже.

«В конце прошлого сезона вы, уважаемые болельщики, голосовали за разные варианты формы. Именно футболка голубого цвета набрала наибольшее количество голосов. Представляем вам ваш выбор», – написали нижегородцы.