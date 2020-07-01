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    Участницы конкурса «Мисс ФК НН» представили форму «Нижнего Новгорода» на сезон

    «Нижний Новгород» презентовал форму на сезон-2020/21. В этом ему помогли участницы конкурса «Мисс ФК НН». Фото доступно ниже.

    «В конце прошлого сезона вы, уважаемые болельщики, голосовали за разные варианты формы. Именно футболка голубого цвета набрала наибольшее количество голосов. Представляем вам ваш выбор», – написали нижегородцы.

    • Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа.
    • Прошлый завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.
    • «Нижний Новгород» выступает на стадионе ЧМ-2018.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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