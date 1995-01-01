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    Утвержден календарь следующего сезона ФНЛ

    ФНЛ опубликовала календарь сезона-2020/21, который стартует 1 августа.

    Расписание первого тура выглядит следующим образом:

    1 августа (суббота)

    «Чертаново» – «Спартак-2»

    «Нижний Новгород» – «Томь»

    «Иртыш» – «Енисей»

    «Динамо-Брянск» – «Оренбург»

    «Нефтехимик» – «Чайка»

    «Алания» (Владикавказ) – «СКА-Хабаровск»

    «Текстильщик» – «Велес»

    «Волгарь» – «Краснодар-2»

    «Факел» – «Акрон»

    2 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Балтика»

    «Шинник» – «Торпедо» (Москва)

    Полный календарь первенства доступен на официальном сайте ФНЛ по ссылке.

    Также лига представила официальный мяч турнира.

    Фото: твиттер ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1338

      Puddle 1 час назад

      Ответьте мне кто нибудь, когда хряки окажутся в ФНЛ, что будет с дублем?

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