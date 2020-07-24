Утвержден календарь следующего сезона ФНЛ

ФНЛ опубликовала календарь сезона-2020/21, который стартует 1 августа.
Расписание первого тура выглядит следующим образом:
1 августа (суббота)
«Чертаново» – «Спартак-2»
«Нижний Новгород» – «Томь»
«Иртыш» – «Енисей»
«Динамо-Брянск» – «Оренбург»
«Нефтехимик» – «Чайка»
«Алания» (Владикавказ) – «СКА-Хабаровск»
«Текстильщик» – «Велес»
«Волгарь» – «Краснодар-2»
«Факел» – «Акрон»
2 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Шинник» – «Торпедо» (Москва)
Полный календарь первенства доступен на официальном сайте ФНЛ по ссылке.
Также лига представила официальный мяч турнира.
Фото: твиттер ФНЛ.
Источник: Официальный сайт ФНЛ