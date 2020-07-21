«РБ»: из проекта нового устава РПЛ убрали пункт о праве сменить президента по решению клубов

На общем собрании РПЛ 23 июля будет рассмотрен вопрос о новом уставе организации. Одно из изменений касается статьи устава о президенте РПЛ, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Согласно измененному варианту пункта 12.6 устава, клубы теперь не смогут сменить президента по своей инициативе, даже если за это проголосует большинство в 2/3 всех голосов. Если документ будет принят клубами, для отставки президента, которым сейчас является Сергей Прядкин, необходимо 2/3 всех голосов даже в том случае, если он сам захочет уйти, или суд признает его вину в причинении ущерба РПЛ, или его признают виновным в совершении преступления.

Кроме того, в проект устава, который был разослан клубам в рамках подготовки к общему собранию, изменение пункта 12.6 никак не отмечено.