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    «РБ»: из проекта нового устава РПЛ убрали пункт о праве сменить президента по решению клубов

    На общем собрании РПЛ 23 июля будет рассмотрен вопрос о новом уставе организации. Одно из изменений касается статьи устава о президенте РПЛ, сообщает «Рейтинг букмекеров».

    Согласно измененному варианту пункта 12.6 устава, клубы теперь не смогут сменить президента по своей инициативе, даже если за это проголосует большинство в 2/3 всех голосов. Если документ будет принят клубами, для отставки президента, которым сейчас является Сергей Прядкин, необходимо 2/3 всех голосов даже в том случае, если он сам захочет уйти, или суд признает его вину в причинении ущерба РПЛ, или его признают виновным в совершении преступления.

    Кроме того, в проект устава, который был разослан клубам в рамках подготовки к общему собранию, изменение пункта 12.6 никак не отмечено.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии18
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      Рейтинг: +15779

      bset 10 минут назад

      Ещё один вечный. Воруйте, воруйте. Когда все закончится, в лучшем случае ни с чем останетесь. В худшем присядете.

      0
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      Рейтинг: +1099

      Гавроша 13 минут назад

      А еще надо сделать дополнение, что в случае смерти прядкина президентом автоматически становится его сын цорн.

      0
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      Рейтинг: +4973

      Viper for CSKA 30 минут назад

      А неприкосновенность бывших президентов введут или дурной пример заразителен лишь отчасти?

      0
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      Рейтинг: +1432

      NewLife 50 минут назад

      Тоже обнулился. Гниет, гниет наш футбол.

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      Рейтинг: +1579

      Mister_Tomsk > NewLife 5 минут назад

      и не только футбол))) тсссссс)))

      0
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      Рейтинг: +3351

      Каратель 1 час назад

      Выходить всем клубам из рпфл и всё,пусть Зина со своими фарм клупами играет в рпфл

      2
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      Рейтинг: +6620

      Литейный4 1 час назад

      Свин Прядкин себе запасной вариант строит. Тем более афериста Цорна ссаными тряпками погнали из свинарника. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +11974

      vladimir-7 1 час назад

      Вот и пробный камень, если проскочит, то следующий президент РФС,
      а потом президенты и все члены комитетов РФС и РПЛ станут вообще НЕПРИКАСАЕМЫЕ, а нам запретят критиковать всех по интернету.

      0
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      Рейтинг: +5655

      JTherry > vladimir-7 48 минут назад

      РПЛ всех за "дурашек" держит)))

      0
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      Рейтинг: +3558

      морозз 1 час назад

      Ещё один из когорты вечных президентов, бомжи захватили наш футбол возглавив РФС, РПЛ, ВАР...да и похоже страну тоже!

      6
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      Рейтинг: +6553

      paracetamol 1 час назад

      Ничё себе прядкин себе соломку подстелил. Во всем дуб, а тут умненький оказался.

      1
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      Рейтинг: +11974

      vladimir-7 1 час назад

      Такое изменение в уставе толкает на смену президента РПЛ с помощью
      голосования господином снайпером.

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