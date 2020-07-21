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  • «РБ»: из проекта нового устава РПЛ убрали пункт о праве сменить президента по решению клубов

«РБ»: из проекта нового устава РПЛ убрали пункт о праве сменить президента по решению клубов

21 июля 2020, 17:32
14

На общем собрании РПЛ 23 июля будет рассмотрен вопрос о новом уставе организации. Одно из изменений касается статьи устава о президенте РПЛ, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Согласно измененному варианту пункта 12.6 устава, клубы теперь не смогут сменить президента по своей инициативе, даже если за это проголосует большинство в 2/3 всех голосов. Если документ будет принят клубами, для отставки президента, которым сейчас является Сергей Прядкин, необходимо 2/3 всех голосов даже в том случае, если он сам захочет уйти, или суд признает его вину в причинении ущерба РПЛ, или его признают виновным в совершении преступления.

Кроме того, в проект устава, который был разослан клубам в рамках подготовки к общему собранию, изменение пункта 12.6 никак не отмечено.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (14)
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derrik2000
1595342390
В общем, всё будет, как в обновлённой Конституции для "всенародно избранного".
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TAGANROG 161
1595343471
Одного царька выбрали теперь дело за другим. ((
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порт
1595344195
Во мля и здесь обнулили.
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ivany4
1595344410
Начались подковерные игры. Надо их освещать также как РПЛ, раз у футбола перерыв. Газпром-Фонбет - принятие нового устава РПЛ,
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JTherry
1595344579
всем "удобен" Сережа Прядкин и статью 12.6 о несменяемости президента РПЛ поправили..
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vladimir-7
1595344787
Такое изменение в уставе толкает на смену президента РПЛ с помощью голосования господином снайпером.
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морозз
1595345025
Ещё один из когорты вечных президентов, бомжи захватили наш футбол возглавив РФС, РПЛ, ВАР...да и похоже страну тоже!
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vladimir-7
1595346910
Вот и пробный камень, если проскочит, то следующий президент РФС, а потом президенты и все члены комитетов РФС и РПЛ станут вообще НЕПРИКАСАЕМЫЕ, а нам запретят критиковать всех по интернету.
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Каратель помойников
1595347187
Выходить всем клубам из рпфл и всё,пусть Зина со своими фарм клупами играет в рпфл
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NewLife
1595348064
Тоже обнулился. Гниет, гниет наш футбол.
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