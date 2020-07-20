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  • «Все знают, кто лучший». «Барселона» отреагировала на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

«Все знают, кто лучший». «Барселона» отреагировала на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

20 июля 2020, 17:24
12

Сегодня стало известно, что журнал France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году.

После этого в твиттере «Барселоны» появилась фотография форварда Лионеля Месси с шестью «Золотым мячами».

«Мы понимаем. К тому же, все знают, кто лучший», – написано в публикации.

  • Награда не будет вручаться впервые за всю историю своего существования.
  • Месси – действующий обладатель премии.
  • Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей».

Источник: Твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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jengais
1595256333
Но не в этом году.
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LOKOfanatik19
1595256542
Конечно знают, Левандовски в этом году.
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Cules2013
1595259372
Дебилизм. Лёва заслужил, наверное, больше других. Французы обосрались, что к ним будут претензии и выберут не дай бог не того, кого им выгодно. Мало, что обделались с досрочным прекращением чемпионата, потом очень кривыми товарняками со зрителями, где втупую никто не стал соблюдать никаких карантинных мер, так мы ещё и ЗМ отменим. Они там обдолбались что-ли? Это уже не цирк, а сразу клиника.
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de bruyne
1595261218
Явно не роналдо и не месси этом году
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absent32
1595262201
лучший тот кому не захотели вручать мяч, и это явно не Месси и не Роналду. Левандовски прыгнул выше всех в этом году, но руководство Франс Футбол ссыканули отдать поляку награду!
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Van_Persie
1595263852
Хотябы возьмите ЛЧ с Месси тогда говорите таких слов! Если возьмет Бавария то Левандовски точно забрал бы! Ну может Карим Бензема ?! Перес говорит Бензема)))) Сравнение с Бенземой то Месси лучше)))
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CSKA471
1595274258
Это воровство, в чистом виде, Левандовский заслужил в чистом виде, думаю спорить излишне, тем паче если ЛЧ возмет, ну а конкуренты Мане и Фабиньо, но международного трофея нет, так что вряд ли опередили бы, ну и Рамос заслужил
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Saracen Jr
1595281670
месси хорош в этом году, безусловно. но хотя бы из уважения было бы честно отдать леве, он реально заслужил. ну а так, вообще непонятное решение. тип одно дело, если бы все и везде закончили досрочно, тогда еще ладно. но вроде ж как почти все доигралось. к тому же, награждать будут в конце года, ну и какая для этого разница, матчи игрались весной или летом.... абсолютный бред, лично мне очень интересно было бы узнать аргументацию сего действа ( его подобная есть )
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nelez
1595529007
Ребята , претендент на ЗМ определяется не только в ла лиге.Ест еще бундеслига , ест премьер лига Англии , ест лига А Италии , ест чемпионат Франции. И в этих чемпионатах ест парни намного лучше месси и Бензема в этом году.
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