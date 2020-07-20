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    «Все знают, кто лучший». «Барселона» отреагировала на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

    Сегодня стало известно, что журнал France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году.

    После этого в твиттере «Барселоны» появилась фотография форварда Лионеля Месси с шестью «Золотым мячами».

    «Мы понимаем. К тому же, все знают, кто лучший», – написано в публикации.

    • Награда не будет вручаться впервые за всю историю своего существования.
    • Месси – действующий обладатель премии.
    • Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей».

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10312

      Cules2013 10 минут назад

      Дебилизм. Лёва заслужил, наверное, больше других. Французы обосрались, что к ним будут претензии и выберут не дай бог не того, кого им выгодно. Мало, что обделались с досрочным прекращением чемпионата, потом очень кривыми товарняками со зрителями, где втупую никто не стал соблюдать никаких карантинных мер, так мы ещё и ЗМ отменим. Они там обдолбались что-ли? Это уже не цирк, а сразу клиника.

      1
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      Рейтинг: +580

      elessar arnor 16 минут назад

      за дурачкоу держат, Лева конечно

      1
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      Рейтинг: +900

      LOKOfanatik19 57 минут назад

      Конечно знают, Левандовски в этом году.

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      Рейтинг: +271

      jengais > LOKOfanatik19 55 минут назад

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      Рейтинг: +271

      jengais 1 час назад

      Но не в этом году.

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