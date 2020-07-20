«Все знают, кто лучший». «Барселона» отреагировала на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

Дебилизм. Лёва заслужил, наверное, больше других. Французы обосрались, что к ним будут претензии и выберут не дай бог не того, кого им выгодно. Мало, что обделались с досрочным прекращением чемпионата, потом очень кривыми товарняками со зрителями, где втупую никто не стал соблюдать никаких карантинных мер, так мы ещё и ЗМ отменим. Они там обдолбались что-ли? Это уже не цирк, а сразу клиника.
Сегодня стало известно, что журнал France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году.
После этого в твиттере «Барселоны» появилась фотография форварда Лионеля Месси с шестью «Золотым мячами».
«Мы понимаем. К тому же, все знают, кто лучший», – написано в публикации.
- Награда не будет вручаться впервые за всю историю своего существования.
- Месси – действующий обладатель премии.
- Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей».
twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020