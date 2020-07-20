«Все знают, кто лучший». «Барселона» отреагировала на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

Сегодня стало известно, что журнал France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году.

После этого в твиттере «Барселоны» появилась фотография форварда Лионеля Месси с шестью «Золотым мячами».

«Мы понимаем. К тому же, все знают, кто лучший», – написано в публикации.

Награда не будет вручаться впервые за всю историю своего существования.

Месси – действующий обладатель премии.

Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей».