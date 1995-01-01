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    Уткин – об отмене вручения «Золотого мяча»: «Чистое скотство»

    Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал решение журнала France Football не вручать «Золотой мяч» в этом году.

    «Отказ от вручения «Золотого мяча» – чистое скотство.

    Отменился Евро? Ну и что. Все равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон еще и именем героя.

    Разумных, содержательных возражений, чтобы не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет. Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего еще. Решение может быть вызвано только этим.

    Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей – публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», – прокомментировал Уткин.

    • «Золотой мяч» не будет вручен впервые за всю историю существования награды.
    • действующий обладатель приза – Лионель Месси.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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