Уткин – об отмене вручения «Золотого мяча»: «Чистое скотство»

Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал решение журнала France Football не вручать «Золотой мяч» в этом году.

«Отказ от вручения «Золотого мяча» – чистое скотство.

Отменился Евро? Ну и что. Все равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон еще и именем героя.

Разумных, содержательных возражений, чтобы не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет. Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего еще. Решение может быть вызвано только этим.

Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей – публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», – прокомментировал Уткин.