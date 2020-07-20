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  • Уткин – об отмене вручения «Золотого мяча»: «Чистое скотство»

Уткин – об отмене вручения «Золотого мяча»: «Чистое скотство»

20 июля 2020, 16:23
2

Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал решение журнала France Football не вручать «Золотой мяч» в этом году.

«Отказ от вручения «Золотого мяча» – чистое скотство.

Отменился Евро? Ну и что. Все равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон еще и именем героя.

Разумных, содержательных возражений, чтобы не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет. Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего еще. Решение может быть вызвано только этим.

Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей – публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», – прокомментировал Уткин.

  • «Золотой мяч» не будет вручен впервые за всю историю существования награды.
  • действующий обладатель приза – Лионель Месси.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Комментарии (2)
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Александр52
1595272858
Вася, но ты не прав. Всё правильно. Доигрывали все для галочки, это были не соревнования. Успокойся. Если хочешь сам, отдай Рамосу.
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Hektor 84
1595277572
Пеналду и гном особо не выделялись вот и решили никому не дадим. Половину своих золотых мячей они не заслужили. Там были и более достойные кандидаты. Просто отдали бы сейчас или гному или пеналду было бы смешно просто. Решили в этом году не мараться. Франс футбол продажная организация.
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