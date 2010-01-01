«Барселона» – лидер по количеству голов в XXI веке

ливер как-то в одном матче набрал сразу 0,34% от всех голов! ну, вы поняли)
«Барселона» в текущем веке забила 2730 голов за 1193 проведенных матча, информирует «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. Это лучший показатель.
Вторым с 2633 голами идет мадридский «Реал». Третья – «Бавария» (2496 мячей).
1. «Барселона» (1193 матча, 2730 голов).
2. «Реал» (1162/2633).
3. «Бавария» (1060/2496).
4. «Арсенал» (1164/2254).
5. «Челси» (1156/2227).
6. «Манчестер Юнайтед» (1169/2226).
7. «Ливерпуль» (1135/2059).
8. «ПСЖ» (1077/2033).
9. «Манчестер Сити» (1024/1963).
10. «Лион» (1069/1938).