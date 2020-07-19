«Барселона» – лидер по количеству голов в XXI веке

«Барселона» в текущем веке забила 2730 голов за 1193 проведенных матча, информирует «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. Это лучший показатель.

Вторым с 2633 голами идет мадридский «Реал». Третья – «Бавария» (2496 мячей).

1. «Барселона» (1193 матча, 2730 голов).

2. «Реал» (1162/2633).

3. «Бавария» (1060/2496).

4. «Арсенал» (1164/2254).

5. «Челси» (1156/2227).

6. «Манчестер Юнайтед» (1169/2226).

7. «Ливерпуль» (1135/2059).

8. «ПСЖ» (1077/2033).

9. «Манчестер Сити» (1024/1963).

10. «Лион» (1069/1938).