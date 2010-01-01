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    «Барселона» – лидер по количеству голов в XXI веке

    «Барселона» в текущем веке забила 2730 голов за 1193 проведенных матча, информирует «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. Это лучший показатель.

    Вторым с 2633 голами идет мадридский «Реал». Третья – «Бавария» (2496 мячей).

    1. «Барселона» (1193 матча, 2730 голов).

    2. «Реал» (1162/2633).

    3. «Бавария» (1060/2496).

    4. «Арсенал» (1164/2254).

    5. «Челси» (1156/2227).

    6. «Манчестер Юнайтед» (1169/2226).

    7. «Ливерпуль» (1135/2059).

    8. «ПСЖ» (1077/2033).

    9. «Манчестер Сити» (1024/1963).

    10. «Лион» (1069/1938).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4282

      alarm 3 часа назад

      ливер как-то в одном матче набрал сразу 0,34% от всех голов! ну, вы поняли)

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