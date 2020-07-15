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  • Аршавин – о ситуации в «Спартаке»: «Уже и злорадствовать неинтересно. Обыграть их стало заурядным событием»

Аршавин – о ситуации в «Спартаке»: «Уже и злорадствовать неинтересно. Обыграть их стало заурядным событием»

15 июля 2020, 13:38
49

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак» генерирует большое количество новостей: лишились шансов на медали, лишились шансов на Лигу Европы.

— А сейчас я прочитал, что у них нет возможности вылететь.

— Да, это третий вид новостей. Что происходит?

— Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо – минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.

«Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич (Радимов – прим. «Бомбардира») только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

— Газизов наладит?

— Не знаю, потому что непонятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу – в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще.

Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в РПЛ, развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно, и подбор футболистов должен быть другим.

  • 7 июля «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна.
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Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (49)
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NewLife
1594810862
Раскукарекался опять. Один раз уже собирался сбить с нас спесь и обосрался. Поживем увидим, что будет дальше.
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serhio80
1594810899
ондрюшка, вы там в бзените с ираном отношения уже наладили?)
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SLADE2019
1594812098
Как не прискорбно, но Аршавин прав!
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Томик
1594812934
"УЖЕ" - это не заслуга "Зенита", во-первых. Потому как даже с таким отрывом и вторым пичинёнством подряд, еле еле выскребли два раза со "Спартаком" и то случайно(или специально, хрен разберёшь). По крайней мере гол, забитый руками Дзюбы через Кутепова и засчитанный, и гол Соболева, у которого усмотрели касание рукой(вроде бы) защитника - по нарушениям несоизмеримы, однако Андрейке так не кажется, почему то. В итоге было бы 0:0 и 1:1 - и где заурядное событие? А если бы на Ракицком поставили пенальти, а не рассказывали, что не видел, опирался, ...ещё какие-то версии - и во втором матче бы выигрыша не было. Ничего, ничего... Набросились петухи со всех сторон, добивают. Видят, что безнаказанно можно делать. Для Лапочкина вон даже личный правильный полиграф сконструировали. И этот туда же. Зачем, Андрюша?
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Добрый Бобер
1594814174
"Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу – в нашей стране довольно редкий случай." За Вами уже выехали...
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Волька
1594818885
Гнус и тошнотик по жизни.Бомж по призванию
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rash1959
1594819564
Да вы все вокруг сыкуете даже от слабого Спартака, иначе не устроили бы вокруг игр Спартака такого судейского беспредела. А чтобы "заурядно" обыграть надо придумывать новый регламент на ходу? Балабол.
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Mariner
1594822376
Место Спартака в ФНЛ. Стыдно играть со Спартаком в одной лиге...
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Sviro
1594828056
" «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами." - полностью согласен с ним. Иначе складывается ситуация, когда досрочный чемпион "раздаёт" вторым составом очки командам, которым "повезло" играть последние матчи с досрочным чемпионом. Но на нет и суда нет. Ничего не поделаешь.
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Kollljan
1594833815
Аршавин прав. Шёл бы сейчас Спартак на втором месте по очкам вровень с Зенитом - тогда накал страстей был бы запредельным. А так... что говорить с теми, кто барахтается в нижней части таблицы. Сезон завершён. Ждём следующий.
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