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    Аршавин – о ситуации в «Спартаке»: «Уже и злорадствовать неинтересно. Обыграть их стало заурядным событием»

    Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Спартаке».

    — «Спартак» генерирует большое количество новостей: лишились шансов на медали, лишились шансов на Лигу Европы.

    — А сейчас я прочитал, что у них нет возможности вылететь.

    — Да, это третий вид новостей. Что происходит?

    — Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо – минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.

    «Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич (Радимов – прим. «Бомбардира») только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

    — Газизов наладит?

    — Не знаю, потому что непонятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу – в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще.

    Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в РПЛ, развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно, и подбор футболистов должен быть другим.

    • 7 июля «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна.
    • Москвичи занимают в РПЛ 11-е место.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4283

      Добрый Бобер 6 минут назад

      "Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу – в нашей стране довольно редкий случай." За Вами уже выехали...

      0
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      Рейтинг: +3011

      Томик 27 минут назад

      "УЖЕ" - это не заслуга "Зенита", во-первых. Потому как даже с таким отрывом и вторым пичинёнством подряд, еле еле выскребли два раза со "Спартаком" и то случайно(или специально, хрен разберёшь). По крайней мере гол, забитый руками Дзюбы через Кутепова и засчитанный, и гол Соболева, у которого усмотрели касание рукой(вроде бы) защитника - по нарушениям несоизмеримы, однако Андрейке так не кажется, почему то. В итоге было бы 0:0 и 1:1 - и где заурядное событие? А если бы на Ракицком поставили пенальти, а не рассказывали, что не видел, опирался, ...ещё какие-то версии - и во втором матче бы выигрыша не было. Ничего, ничего... Набросились петухи со всех сторон, добивают. Видят, что безнаказанно можно делать. Для Лапочкина вон даже личный правильный полиграф сконструировали. И этот туда же. Зачем, Андрюша?

      2
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      Рейтинг: +2

      alarm_иг 36 минут назад

      Шава говорит так, как будто зеня вечным чемпиеном будет.

      0
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      Рейтинг: +259

      SLADE2019 41 минуту назад

      Как не прискорбно, но Аршавин прав!

      0
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      Рейтинг: +2460

      KPCCSPB 58 минут назад

      Ну, Шава всегда по делу и прямо высказывается, но из него врага сделали народу. А это лучший игрок до сих пор в России... Ну, а спортоковские, обиду не держите на него..

      1
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      Рейтинг: +1717

      Д Альбертини > KPCCSPB 47 минут назад

      Да нет на него никакой обиды. Тут дело в другом немного. Вот скажи, когда зенит только образовался как клуб, и до названия зенит, спартак ведь так же обыгрывал. Но тогда никто так не подкалывал и не хейтил, в целом то) сейчас то и дело, игроки зенита, особенно бывшие, занимаются троллингом и прочей ерундой.. А зачем!? Типа, смотрите, мы сильные и все и везде выйграли, и у всех. Но это не так. Когда у зенита начнётся черти что в руководстве, и начнётся спад игровой, и тоже начнётся падение вниз, то эти ребята будут молчать, как воды в рот набравшие.. При Карерре ведь оба раза в чемпионате, в золотом сезоне обыграли зенит, и тогда по другому говорили)))

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      Рейтинг: +2

      alarm_иг > Д Альбертини 26 минут назад

      А все питерские мерзопакостные. Всегда были ими и будут. Они как шля(ю)хи польские. Россия их всегда громила и у них теперь ненависть к России. Так и Спартак всегда зеню шпилил и у них такая же ненависть теперь к Спартаку. Из говна в грязи поднялись с помощью газпрома, а гонору теперь п.здец.

      0
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      Рейтинг: +2216

      serhio80 1 час назад

      ондрюшка, вы там в бзените с ираном отношения уже наладили?)

      2
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      Рейтинг: +1071

      NewLife 1 час назад

      Раскукарекался опять. Один раз уже собирался сбить с нас спесь и обосрался. Поживем увидим, что будет дальше.

      -1
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      Рейтинг: +25

      Зентролль 1 час назад

      С нетерпением ждем 19 июля. Если Шава окажется прав, то зачет ему....

      0
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      Рейтинг: +4057

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      -1
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      Рейтинг: +4057

      alarm 1 час назад

      спартак дня нас вообще не соперник © широков

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