Аршавин – о ситуации в «Спартаке»: «Уже и злорадствовать неинтересно. Обыграть их стало заурядным событием»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак» генерирует большое количество новостей: лишились шансов на медали, лишились шансов на Лигу Европы.

— А сейчас я прочитал, что у них нет возможности вылететь.

— Да, это третий вид новостей. Что происходит?

— Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо – минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.

«Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич (Радимов – прим. «Бомбардира») только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

— Газизов наладит?

— Не знаю, потому что непонятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу – в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще.

Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в РПЛ, развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно, и подбор футболистов должен быть другим.