⚽ Завершился 29-й тур РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разгромили соперников

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Хлусевич, 13; 1:1 – Бикфалви, 38; 1:2 – Пантелеев, 74; 1:3 – Ткачев, 90+5.
Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Малых, 2 (в свои ворота); 1:1 – Фамейе, 32; 2:1 – Азмун, 61; 3:1 – Азмун, 77; 4:1 – Дзюба, 90+2.
Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Жоаозиньо (с пенальти), 79.
Рубин (Казань) – Ростов – 0:0 (0:0)
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (с пенальти), 33; 1:1 – Влашич, 71; 2:1 – Ал. Миранчук (с пенальти), 90+2.
Источник: «Бомбардир»