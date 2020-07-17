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    ⚽ Завершился 29-й тур РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разгромили соперников

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хлусевич, 13; 1:1 – Бикфалви, 38; 1:2 – Пантелеев, 74; 1:3 – Ткачев, 90+5.

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Малых, 2 (в свои ворота); 1:1 – Фамейе, 32; 2:1 – Азмун, 61; 3:1 – Азмун, 77; 4:1 – Дзюба, 90+2.

    Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: Жоаозиньо (с пенальти), 79.

    Рубин (Казань) – Ростов – 0:0 (0:0)

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (с пенальти), 33; 1:1 – Влашич, 71; 2:1 – Ал. Миранчук (с пенальти), 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    17.07.2020 01:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 17 июля 2020, 11:06

      Этот ВАР уже всех задолбал.

      0
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 17 июля 2020, 09:36

      "Вырывание" победы засчет судьи и двух пенальти - это низко!

      3
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      Рейтинг: +5652

      afw13 17 июля 2020, 04:48

      стыдно за аларма с боратом, за этих жирных хряков-мужеложцев!

      0
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      Рейтинг: -5

      vurmouhunfaits 17 июля 2020, 00:18

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      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 16 июля 2020, 21:25

      Вперед Локо!

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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > srg38 16 июля 2020, 22:29

      два пенальти локо могут дать ему победу!

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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > srg38 16 июля 2020, 22:36

      трудной,но с победой локо и выходом в лч!

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      Рейтинг: +697

      Урия Гип 2 16 июля 2020, 21:00

      Удачи ЦСКА!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 16 июля 2020, 20:50

      В матче Локомотив-ЦСКА, я за ЦСКА...)))

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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик 15 июля 2020, 10:51

      Крылья-Краснодар перенесли на 2 часа(в 18:00) из-за жары, а всеровно пишут в 16:00...

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Жорик секс обжорик 15 июля 2020, 12:04

      Надо было и матч в ****** переносить. Там тоже жара!

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