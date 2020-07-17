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  • ⚽ Завершился 29-й тур РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разгромили соперников

⚽ Завершился 29-й тур РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разгромили соперников

17 июля 2020, 01:00
13

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Хлусевич, 13; 1:1 – Бикфалви, 38; 1:2 – Пантелеев, 74; 1:3 – Ткачев, 90+5.

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Малых, 2 (в свои ворота); 1:1 – Фамейе, 32; 2:1 – Азмун, 61; 3:1 – Азмун, 77; 4:1 – Дзюба, 90+2.

Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Жоаозиньо (с пенальти), 79.

Рубин (Казань) – Ростов – 0:0 (0:0)

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (с пенальти), 33; 1:1 – Влашич, 71; 2:1 – Ал. Миранчук (с пенальти), 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Арсенал Уфа Спартак Динамо Урал Рубин Сочи Ахмат Тамбов Крылья Советов Оренбург
Комментарии (13)
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Жорик кекс обжорик
1594799460
Крылья-Краснодар перенесли на 2 часа(в 18:00) из-за жары, а всеровно пишут в 16:00...
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_Marqella_
1594921810
В матче Локомотив-ЦСКА, я за ЦСКА...)))
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Урия Гип 2
1594922412
Удачи ЦСКА!
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srg38
1594923922
Вперед Локо!
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vurmouhunfaits
1594934297
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Мага 13
1594950538
стыдно за аларма с боратом, за этих жирных хряков-мужеложцев!
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Kollljan
1594967792
"Вырывание" победы засчет судьи и двух пенальти - это низко!
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Иван Петров 1986
1594973204
Этот ВАР уже всех задолбал.
Ответить
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